Ce este ciroza galopanta, boala teribila care a ucis-o pe Ileana Ciuculete! Mare atentie la aceste simptome

"I-au depistat virusul hepatitei C, care a galopat rapid si a dat in ciroza. A murit in bratele mele. Sunt in stare de soc, mi-au administrat calmante", a declarat ieri seara Cornel Gales, sotul cantaretei, care i-a fost alaturi timp de 24 de ani, conform a1.ro. Cosmarul cantaretei a inceput de Ziua Femeii, cand alertata de o febra care nu scadea, artista a mers la o clinica privata pentru un consult de specialitate si un set de analize, care au scos la iveala un diagnostic pe care Ileana Ciuculete a refuzat sa-l accepte – hepatita C.Cantareata a cerut un nou set de analize, in urma cu trei zile, de data aceasta la Victor Babes. “Dupa noile analize care au confirmat si hepatita C si au condus la diagnosticarea cirozei hepatice galopante, medicii de acolo i-au spus sa mearga acasa ca nu mai au ce sa-i faca. Discutau deja de un stadiu terminal”, sustine un apropiat al familiei regretatei artiste, citat de libertatea.ro.Ciroza hepatica reprezinta o afectiune cronica a ficatului caracterizata prin fibroza extensiva si modificarea severa a arhitecturii hepatice, prin formarea nodulilor de regenerare.Termenul de “ciroza” provine din limba greaca, de la cuvantul “kirrhos” si se refera la culoarea maro-roscat a ficatului afectat pe sectiune. Principalii factori etiologici sunt alcoolul si virusurile hepatitice B si C, acestia actionand sinergic, atunci cand sunt intalniti la acelasi pacient.Ciroza nu are, de obicei, simptome, pana cand boala nu este avansata. Printre simptome se afla: oboseala cronica; sangerari si vanatai inexplicabile in mai multe zone ale corpului; mancarimi de piele; ingalbenirea pielii; pierderea poftei de mancare; umflarea picioarelor; somnolenta crescuta; greata; inrosirea palmelor; atrofie testiculara, la barbati; marirea sanilor, la femei.