Adio transpiratiei picioarelor

este o problema stanjenitoare cu care se poate confruna orice femeie. Numai cele care au astfel de probleme pot incremeni la gandul ca trebuie sa se descalte, de teama mirosului neplacut. Si nu numai mirosul iti poate crea probleme, ci si senzatia neplacuta pe care o lasa transpiratia, din cauza ca pielea este umeda.Problemele cu transpiratia excesiva a picioarelor sipot duce si la alte neplaceri, precum favorizarea aparitiei unor afectiuni, precum infectiile micotice, pentru ca bacteriilor le prieste mediul umed. Ingalbenirea unghiilor, cat si mancarimile pot fi alte consecinte ale transpiratiei in exces al talpii si degetelor de la picioare. Un alt inconvenient care poate sa iti creeze disconfort sunt petele galbui aparute pe sosete, mai ales daca ai obiceiul sa porti sosete de culoare dechisa. Asadar, transpiratia excesiva vine cu o sumedenie de neplaceri.Factori precum stresul, dar si caldura excesiva pot favoriza transpiratia, ceea ce face problema si mai greu de suportat.Transpiratia excesiva nu este insa o problema de nerezolvat. Una dintre solutiile pe care te poti baza o reprezintaOdaban si-a dovedit eficienta in tratarea transpiratiei picioarelor, avand un efect uimitor si de lunga durata. Te scapa instant de mirosul neplacut! Nici pantofii nu vor mai capata miros urat, nici chiar cei pe care ii folosesti cand mergi sa faci sport. Pui cate o lingurita de pudra in ambii pantofi in fiecare zi sapte zile la rand.Picioarele si incaltamintea vor fi lipsite de miros pana la o perioada de sase luni. Insa trebuie sa presari pudra in toate perechile de incaltaminte pe care le porti, pentru ca altfel nu va avea efect. Despre Odaban se stie ca are o calitate deosebita si il poti folosi cu toata increderea. Chiar si vara, cand transpiratia iti creeaza probleme, este foarte eficient.Daca te confrunti cu aceasta problema, ai grija sa iei si alte masuri de preventie si tratament, in afara de folosirea pudrei Odaban. Poarta incaltaminte de calitate, care permite picioarelor sa respire. Nu purta, de exemplu, cizme de cauciuc, pentru ca acest material sintetic favorizeaza transpiratia. Un alt sfat pretios este sa nu porti aceeasi pereche de incaltaminte mai multe zile la rand, pentru ca vei favoriza aparitia mirosului neplacut, incaltamintea are nevoie de perioade de repaus, ca sa respire si ca sa se usuce bine.Poarta sosete din bumbac, pentru ca absorb transpiratia si nici nu favorizeaza mirosul neplacut, ca in cazul celor sintetice. Dupa ce te speli, sterge-te bine pe picioare cu un prosop din bumbac.Tot pentru a reduce din efectele transpiratiei excesive trebuie sa ai o igiena riguroasa, sa te speli in fiecare zi cu apa calda si sapun pe picioare. Daca te poti spala de mai multe ori este cu atat mai bine! Cu aceste masuri si folosind pudra de pantofi Odaban poti sa spui adio transpiratiei picioarelor.Odaban Pudra pentru Picioare si Pantofi este disponibila in farmacii!