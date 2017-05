Cum poti trata infectiile urinare

Infectiile urinare sunt una dintre cele mai neplacute probleme cu care se poate confrunta o femeie. Se pot manifesta prin disconfort la urinare, usturimi in timpul actului sexual, urinari frecvente, dureri in zona pelvina.Infectiile urinare sunt mai intalnite la femei, spre desoebire de barbati. Acest lucru se explica prin faptul ca la femei, din cauza ca uretra este mai scurta, germenii si bacteriile se pot raspandi mai usor.Infectiile urinare se depisteaza usor, in urma unui examen de urina. Odata depistat afectiunea, este importanta inceperea tratamentului. Atentie, antibioticele nu sunt recomandate in cazul infectiilor urinare decat daca exista prescriptie de la medic.O infectie urinara nu trebuie lasata netratata, pentru ca, pe termen lung, pot aparea consecinte grave, ducand chiar pana la infertilitate. De aceea, infectiile trebuie sa fie tratate la timp. De ajutor sunt si suplimentele alimentare, pentru ca au efect antiinflamator, datorita ingredientelor pe care le contin.Pliculetele Uractiv Drink sunt una dintre cele mai bune solutii, atat in tratamentul infectiilor urinare, cat si pentru a preveni recidivele. Un plic de Uractiv Drink contine extract hidroalcoolic uscat din frunze de strugurii ursului, extract hidroalcoolic uscat din rizomi de pir, ulei esential purificat din fructe de anason-stelat, ulei esential din frunze de menta. Datorita acestor ingrediente, Uractiv ajuta la eliminarea simtpomelor neplacute si previne aparitia de noi infectii.Nu se recomanda in perioada sarcinii si alaptarii, este contraindicat in afectiunile digestive iritative si acidoza renala. In timpul administrarii plicurilor, urina poate fi colorata in brun, datorita produsilor de metabolizare ai arbutinei. La copiii de este 12 ani se administreaza cate 1 plic de 2 ori pe zi, iar la adulti cate 1 plic de 3 ori pe zi, inainte de masa.Se administreaza de la aparitia primelor semne de disconfort la nivel urinar si pana la disparitia acestora, dar nu mai mult de 14 zile. Poate fi administrat in asociere cu tratamentele antibiotice.