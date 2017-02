Pe bune despre zona ta intima

Încrederea și zâmbetul sunt mereu cel mai de preț accesoriu, mai ales dacă ne place să fim frumoase și admirate. În plus, suntem mereu la curent cu tutoriale despre cum să ne facem părul, cum să ne machiem, ce exerciții să facem pentru a fi în formă, dar uităm să vorbim despre una dintre cele mai importante părți ale corpului nostru: zona V.Pe scurt, iată câteva răspunsuri la câteva dintre cele mai frecvente întrebări legate de zona intimă (dacă nu ți-ai pus niciodată până acum aceste întrebări, le-am pus noi pentru tine):Nimic mai ușor, poți respira ușurată. Da, este absolut normal, este o modalitate prin care corpul nostru se curăţă singur. Această secreţie are tendinţa de a deveni mai abundentă şi mai groasă în mijlocul ciclului menstrual (în jurul momentului ovulaţiei) şi mai puţin abundentă şi mai apoasă în alte momente ale ciclului. Ca să te simți mereu confortabil poți purta protégé slip-uri zilnice. Sigur că, dacă sesizezi ceva diferit în privința acestora (culoare, miros, consistență), cel mai bine este să consulți direct medicul ginecolog.Probabil că dușurile sau băile cu spumă se numără printre momentele tale preferate de îngrijire, răsfăț și relaxare. Cu toate acestea, când vine vorba de îngrijirea zonei intime, nu sunt recomandate săpunurile sau gelurile de duș. Săpunurile obişnuite au de regulă un pH mai ridicat decât pH-ul natural al zonei intime și pot cauza iritaţii sau infecţii.Pentru a vă menține un pH echilibrat ca o condiție esențială pentru sănătatea zonei intime, vă recomandăm utilizarea produselor de uz zilnic, extern, destinate exclusiv igienei intime.Doar la recomandarea medicului!Altfel, spălăturile vaginale nu sunt recomandate, în special pentru faptul că acestea distrug flora vaginală. În plus, vaginul se curăţă singur, deci nu este nevoie să introduci dispozitive de spălare sau alte produse similare în vagin.Te poţi simţi curată şi proaspătă şi utilizând un produs de îngrijire dedicat zonei intime, cu acţiune delicată cu agenţi de dezodorizare, cum ar fi Lactacyd , pentru a spăla zona externă. Produsele Lactacyd sunt îmbogăţite cu acid lactic natural care asigură dezvoltarea bacteriilor benefice în flora vaginală şi ajută la menţinerea acidităţii naturale ale zonei intime.Înainte de toate, e important să înțelegem cum funcționează zona noastră intimă. Vaginul are un strat natural de protecţie care acţionează ca mecanism de apărare împotriva patogenilor şi infecţiei. pH-ul în această zonă fluctuează între 3,8 şi 4,5 - aciditate naturală importantă pentru că bacteriile care pot cauza boli nu se pot reproduce cu uşurinţă într-un mediu acid. Din acest motiv un pH redus este esenţial pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între bacteriile benefice şi cele dăunătoare. Produsele Lactacyd au un pH echilibrat care respectă aciditatea naturală a zonei intime. Această formulă delicată fără săpun este atât de blândă încât poate fi utilizată zilnic. Formula Lactacyd, îmbogăţită cu acid lactic biologic, te ajută să rămâi proaspătă, protejată şi plină de încredere. Lactacyd are produse pe care le poți găsi atât în supermarketuri, cât și în farmacii cu o gamă dedicată: loțiune pentru igiena intimă, loțiune sensitive, loțiune calmantă, antibacteriană sau hidratantă și șervețele umede.Dacă vrei să continuăm discuția #pebune, te așteptăm pe pagina de Facebook Lactacyd România să răspundem la toate întrebările pe care le ai.Cu Lactacyd, încrederea în tine vine dintr-o stare de bine. Pe bune!