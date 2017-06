7 obiceiuri alimentare care iti pot strica dintii si cum sa te protejezi de efectele lor

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, ne spune care sunt cele mai frecvente sidaunatoare dintre ele si ce putem face pentru a minimaliza efectele lor asupra danturii.Consumat in cantitati moderate, vinul rosu contine substante benefice organismului, insa efectul asupra danturii este unul negativ, deoarece pateaza dintii, iar prin continutul de acizi, ataca smaltul. Totodata, ca orice alcool, acesta deshidrateaza organismul si scade cantitatea de saliva, lasand in urma o senzatie de uscaciune a gurii si favorizand aparitia halitozei.Solutia: “Nu intamplator, francezii, rafinati consumatori de vinuri, asociaza acest deliciu cu consumul de branzeturi care, prin pH-ul alcalin pe care il au, neutralizeaza acizii. Este bine ca odata cu vinul sa comandam intodeauna si apa plata din belsug, pentru a ne hidrata”, recomanda doamna doctor Mihaela Dan.Consumul unor alimente prea fierbinti sau prea reci poate produce microfisuri in smalt, din cauza contractarii si dilatarii bruste aacestuia. In plus, in cazul in care este prezenta sensibilitatea dentinara, contactul cu aceste alimente va insemna aplicarea unor stimuli prea puternici asupra terminatiilor nervoase dentare. Solutia: “Ca in orice latura a vietii, si in acest caz este recomandat sa evitam extremele: putem sa savuram o supa calda sau un ceai fierbinte iarna sau sa ne racorim pe canicula cu o inghetata, insa fara a impinge limitele de temperatura foarte departe”, explica specialistul ortodont.Snacks-urile frecvente vor asigura o sursa constanta de hrana pentru bacterii de-a lungul intregii zile. Acestea vor descompune resturile alimentare in acizi, care vor produce carii si gingivita.Solutia: “Este recomandat ca mic dejunul si pranzul sa fie cat mai hranitoare, pentru a prelungi senzatia de satietate pentru mai multa vreme. In cazul in care apare nevoia de dulce, este indicat consumul de apa sau spalarea pe dinti, pentru a indeparta resturile de carbohidrati dintre dinti sau consumul de fructe si legume crude, tari, ce curata dintii. Cele mai periculoase gustari sunt cele aderente, de tipul biscuiti, jeleuri, bomboane, si este recomandat sa le evitam cat mai mult posibil”, spune doamna doctor.In cantitati mari, cafeaua coloreaza dintii, iar daca i se adauga zahar sau lapte, acestea vor deveni sursa de hrana pentrubacteriile cariogene. Solutie: “Pentru a reduce riscul de colorare a dintilor este recomandat consumul de cafea cu paiul, precum si reducerea treptata a cantitatii de zahar si lapte adaugate in fiecare ceasca”, spune doamna doctor Mihaela Dan. 5.Rontairea ghetii Pentru unele persoane rontairea ghetii adaugata in diverse bauturi alcoolice, sucuri sau cocktailuri reprezinta o tentatie care poate duce la fisurarea sau chiar fracturarea dintilor sau a lucrarilor dentare. Solutie: “Cel mai la indemana lucru pe care il putem face pentru a ne bucura de o bautura rece este sa o racim la frigider, iar nu prin adaugarea de gheata, sau sa o consumam cu paiul, pentru a evita tentatia rontairii ghetii”, recomanda specialistul.Chiar si bauturile fara zahar, prin continutul lor de acizi, sunt foarte agresive cu smaltul dentar, scotand smaltul din dinti sifacandu-l poros. Consumul lor favorizeaza patarea dintilor si aparitia cariilor. Solutie: “Evitati sa sorbiti putin cate putin sau consumati-le cu paiul, pentru a reduce timpul de contact al acizilor cu smaltul dentar; inlocuiti-le cu apa dinabundenta sau macar clatiti cu apa dupa consumarea lor, pentru a spala acizii”, recomanda doamna doctor Mihaela Dan.Folosirea dintilor pentru ruperea foliei de la cadouri, pentru deschiderea unui sticlute cu lac de unghii sau pentru spargerea alimentelor tari (nuci, samburi etc.) poate fi un obicei traumatizant pentru ei, in unele cazuri provocand chiar fracturarea lor.Solutia: “Cu siguranta cea mai buna alegerea este folosirea unui foarfece, a unui cleste sau a unui cutit in locul dintilor, pentru a mentine integritatea lor”, spune specialistul ortodont.Asadar, pentru a avea o buna sanatatea orala, pe langa rutina zilnica de ingrijire este necesar sa identificam si acele obiceiuri care dauneaza dintilor. Pe cele mai multe dintre ele le facem zilnic, uneori fara a fi constienti de ele sau de impactul pe care il au asupra danturii, iar eliminarea lor ne va ajuta sa mentinem un zambet frumos si sa mergem cat se poate de rar la stomatolog.