4 recomandari ale pediatrilor pentru toate mamicile. Asa iti protejezi copilul iarna

Orice mama stie ca iarna vine la pachet cu un plus de griji in legatura cu sanatatea prichidelului. Poti uita complet de ele daca tii cont de ce spun specialistii.Temperaturile foarte scazute determina orice mama sa acorde un plus de atentie sanatatii copilului sau. Raceala, gripa si cazaturile mai zdravene din cauza poleiului sunt primele lucruri pe care toate mamicile le au in vedere cand vine vorba despre starea de sanatate a copilului, nu-i asa? Medicii pediatri au, inca, cateva recomandari pretioase pentru mamici. Cu ajutorul lor poti uita de tuse, febra si alte neplaceri pe care le provoaca iarna. Iata ce trebuie sa stii:Chiar daca temperaturile sunt neprietenoase, asta nu inseamna ca cel mic nu trebuie sa petreaca timp in aer liber. Nu trebuie sa treaca nicio zi fara ca el sa iasa din casa. Miscarea este foarte importanta pentru sistemul imunitar al copilului, asa ca indiferent de cat de frig este afara, medicii le recomanda parintilor sa faca plimbari alaturi de copii. Mai mult decat atat, aerul uscat din casa poate duce la aparitia eczemelor si ii poate afecta sinusurile copilului, ducand la infectii.Ce poate fi mai frumos pentru un copil decat sa faca ingerasi in zapada sau sa se bata cu bulgari alaturi de alti copii? Nu-i rapi aceasta bucurie. Nu uita de una dintre cele mai frumoase jucarii pentru iarna, mai ales ca acum exista astfel de saniute pentru copii , prevazute cu mecanisme care garanteaza siguranta copilului. In plus, dupa cum vezi, unele dintre ele au inclusiv un saculet calduros si impermeabil, asa incat cel mic sa nu simta frigul. Ce ar fi iarna pentru un copil, daca nu iese cu saniuta la joaca?Acum ca te-am convins sa-l scoti zilnic pe copil din casa si sa-l lasi sa se bucure de iarna, trebuie sa stii ca pediatrii insista ca cei mici nu trebuie imbracati prea gros. Si la acest capitol multi parinti exagereaza infofolindu-i pe copii atat de bine, ca nici nu mai pot sa se miste.Recomandarea medicilor este sa te ghidezi dupa propriul tau confort. Daca tie nu iti este frig, nici copilului nu ii va fi. Imbraca-l in straturi, in locul unui singur pulover foarte gros, alege doua bluze mai subtiri. Alege doar haine din fibre naturale, ele tin cu adevarat de cald si sunt si foarte comode pentru copil. Bluza de corp si pantalonii din bumbac pe sub pantalonii de exterior sunt esentiale, iar in ceea ce priveste haina de exterior, asigura-te ca este impermeabila, asa incat sa nu se umezeasca de la zapada.In timpul iernii, aerul din interiorul casei este foarte uscat, iar asta duce la dezvoltarea infectiilor de sinusuri si la diverse alte afectiuni din spectrul ORL. De asemenea, aerul uscat poate irita pielea copilului. Aeriseste casa in fiecare zi, inclusiv camera copilului, si foloseste un umidificator. In felul acesta vei avea un aer cu adevarat sanatos in casa.De cealalta parte, in unele locuinte diferentele de temperatura dintre exterior si interior pot duce la aparitia igrasiei si a mucegaiului. Trebuie sa tratezi cu mare atentie acest aspect, iar daca observi petele de mucegai, sa le cureti cu mare atentie cu o solutie speciala. Problema mucegaiului poate, de asemenea, sa fie rezolvata cu ajutorul unui dezumidificator.Iarna, sistemul imunitar este mai slabit pentru ca nu se mai consuma la fel de multe fructe si legume proaspete, dar si din cauza ca este privat de vitamina D, pentru ca nu mai petrecem la fel de mult timp afara. Nu apela la suplimente din farmacii, incearca sa introduci tu in alimentatia lui nutrientii de care are nevoie.Este sezonul citricelor, de care se poate bucura din plin si care sunt foarte bogate in vitamina C. Portocale, mandarine, pomelo, ceaiurile din catina sau echinacea, mierea de albine si, desigur, legume precum morcovul, telina sau broccoliul nu trebuie sa lipseasca din alimentatia copilului in timpul iernii.