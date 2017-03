Imunitate inainte de toate cu Activit Colostru Premium!

Primavara mult asteptata a sosit, aducand cu ea mai mult soare, mai multe plimbari in aer liber, dar si semne ale unor dezechilibre imunitare cauzate de trecerea de la un anotimp la altul. Pe fondul unei imunitati scazute, bacteriile si virusii se instaleaza mai usor in organism, determinand o predispozitie accentuata la infectii. Este momentul optim, asadar, sa ne concentram pe sanatatea noatra si a celor dragi!Primul pas este asigurarea unei alimentatii corecte si sanatoase, precum si a unei hidratari corespunzatoare. De asemenea, miscarea constanta si odihna reprezinta, la randul lor, factori cu o deosebita importanta in procesul de intarire si asigurare a unei imunitati puternice. Teoretic lucrurile par simple, insa in practica, din cauza particularitatilor vietii cotidiene, este destul de dificil sa mentii un stil de viata sanatos si echilibrat. De aceea, specialistii au dezvoltat suplimente alimentare care sa-ti vina in ajutor, suplinind lipsa unor componenti pe care nu-i poti obtine in mod curent.Natura ne ofera o multitudine de resurse imunostimulatoare, insa cel mai apropiat de particularitatile substantelor produse de corpul uman este colostrul bovin. Cum colostrul uman este o resursa limitata, fiind asigurat doar bebelusului in primele zile dupa nastere, colostrul bovin poate substitui o multitudine din proprietatile acestuia, datorita continutului sau bogat in imunoglobuline, cytokine, lactoferina, vitamine, minerale si aminoacizi, precum si alti nutrienti in proportii si combinatii unice. Imunoterapia orala cu colostru bovin reprezinta unul dintre cele mai eficiente moduri de imbunatatire a parametrilor imunologici, iar beneficiile terapeutice ale acestuia il recomanda atat pentru prevenirea aparitiei si dezvoltarii infectiilor, dar si ca terapie de sustinere a organismului in procesul de vindedcare si recuperare dupa boala.Acordand o atentie deosebita studiului compozitiei si proprietatilor colostrului bovin,a dezvoltat, un produs ce are la baza o combinatie unica de colostru bovin colectat in primele 6 ore dupa primul muls si Vitamina c, care potenteaza in mod eficient efectele acestuia asupra organismului.Activeaza si regleaza functia imunitara;- Asigura sanatatea sistemului digestiv;- Are efect adjuvant antiviral, antibacterian, antimicotic si antiparazitar;- Combate simptomele de imbatranire si determina regresia lor semnificativa, regenerand tesuturile si restabilind echilibrul celular;- Ajuta la prevenirea recurentei infectiilor si la reducerea micro-organismelor patogene;- Reduce efectele secundare in cazul administrarii de antibiotice;- Creste randamentul fizic si intelectual;- Creste starea generala de bine, precum si calitatea vietii.Pentru a obtine cele mai bune rezultate se administreaza cate 1 comprimat pe zi pentru copiii cu varsta de peste 3 ani si 2 comprimate pe zi pentru adulti sau femeile insarcinate/care alapteaza.Produsulpoate fi achizitionat de pe site-ul Ropharma Healthcare , precum si din farmaciile Ropharma din tara.Pana in data de 15 aprilie 2017, puteti cumpara pachetul promotional la un pret special pentru o cura completa de imunizare, avand posibilitatea de a castiga si unul din nenumaratele premii in cadrul concursului din campania “Imunitate pentru sanatate”.