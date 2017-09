Incepe imunizarea de toamna cu cele mai eficiente plante medicinale!

Daca trecerea de la vara la toamna, de la perioada vacantelor la programul normal de lucru, nu era deja suficient de stresanta, la inceput de sezon rece ai o grija in plus: prevenirea afectiunilor specifice – raceli, gripe, infectii respiratorii - pentru tine si pentru cei dragi. Scaderea brusca a temperaturilor, diminuarea timpului petrecut in aer liber, modificarea dietei, toate pot slabi sistemul imunitar, intr-o perioada in care aveti nevoie sa fie mai puternic decat oricand.Inainte sa incepi sa construiesti lista lunga de reguli si restrictii, inainte sa ii infofolesti pe cei mici in fulare si caciuli groase, respira adanc, priveste in jur si incearca sa te bucuri de aceasta perioada frumoasa a anului. Aminteste-ti ca stresul este unul dintre principalii inamici ai sanatatii si ca totul pare mai putin amenintator cand esti odihnit/a, relaxat/a si ai mintea limpede.Profitati de bogatiile toamnei si consumati multe fructe si legume pentru un aport de vitamina C, iesiti afara in zilele insorite pentru a asimila doza zilnica necesara de vitamina D si lasa-i pe cei mici sa se joace in continuare in aer liber. Practicata regulat, miscarea fizica intareste sistemul imunitar prin stimularea productiei de macrofage – celule mari ce au capacitatea de a ingloba si digera bacteriile si particulele straine - dar si prin cresterea vitezei de circulatie a celulelor imunitare prin organism, ceea ce le face mai eficiente in distrugerea virusurilor si a bacteriilor.Pentru a ajuta sistemul natural de aparare a organismului la inceput de sezon rece, apeleaza cu incredere la plantele medicinale cu actiune imunomodulatoare. Dintre acestea, cele mai eficiente sunt:) - planta ce creste capacitatea de fagocitoza a leucocitelor, stimuleaza eliberarea lor in circulatie si are efect antiinflamator.) – planta cu proprietati antibacteriene, antipiretice si analgezice; creste titrul de anticorpi.) – planta cu efect antiviral, antibacterian, antifungic. Prin continutul crescut de vitamina C naturala, fortifica sistemul imunitar si are actiune antioxidanta; creste capacitatea de fagocitoza.) – planta cu actiune antiinflamatoare si antioxidanta prin continutul crescut de flavonoide; contine glicirizina si asparagine, substante active cu efect antiviral si expectorant.– planta cu efect antimicrobian.– planta cu proprietati antibacteriene, antialergice si antioxidante.Poti gasi toate aceste plante cu efect de stimulare a sistemului imunitar in compozitia, imunomodulator cu ingrediente active naturale de la Himalaya. Septilin poate fi utilizat atat in faza de preventie, pentru imbunatatirea raspunsului imun, cat si in faza de tratament, pentru o recuperare mai rapida si prevenirea recidivelor.Aceasta formula complexa de plante intensifica apararea imunitara a organismului, reduce inflamatia si are actiune benefica in infectii acute, cronice si recurente de tract respirator si din sfera ORL (singura sau in asociere cu antibiotice), afectiuni dentare (gingivite, stomatite, parodontoze), infectii cutanate, urinare, oftalmologice, osteo-articulare, afectiuni alergice (rinita alergica, astm bronsic) sau leucopenii (scaderea numarului de leucocite sub limite normle) induse medicamentos.Pentru ca se preteaza la administrarea in cure lungi, poti incepe imunizarea cu ajutorul plantelor din compozitia Septilin inca de la inceputul toamnei, pentru construirea din timp a scutului de protectie impotriva racelilor si a gripelor pentru familia ta.Pentru o administrare mai usoara copiilor, Septilin este disponibil si in varianta sirop.Toate produsele Himalaya sunt supuse cercetarii timp de mai multi ani si fiecare planta medicinala utilizata este studiata si testata individual pentru eficacitate. Produsele fabricate de compania Himalaya Wellness reprezinta combinatii complexe de plante ce actioneaza sinergic pentru combaterea diverselor afectiuni, plante care sustin absorbtia substantelor active si plante care combat potentialele efecte negative, pentru formule mai rapide si mai sigure. Departamentul de Cercetare si Dezvoltare al companiei Himalaya este alcatuit din peste 200 de specialisti – medici, biochimisti, farmacisti, iar gama farmaceutica Himalaya este recunoscuta si recomandata in prezent de peste 300.000 de doctori si de specialisti din 90 de tari din intreaga lume.