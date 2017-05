Mana Maicii Domnului, planta cu efecte miraculoase pentru sanatate

Florile tinere de caprifoi sunt albe, iar dupa cateva zile capata o culoare galben-roscat. Este parfumata, mirosul sau avand efect relaxant.Din aceasta planta se obtin pulbere, tinctura, otet, ulei volatil, infuzie si inclusiv vin. Acestea au efecte antimicrobiene, antihipertensive si antiinflamatoare, contribuind, in acelasi timp, si la scaderea nivelului de zahar din sange, calitate care o recomanda astfel in terapia diabetului.Studiile clinice arata faptul ca planta ajuta si la curatarea sangelui, fiind utilizata destul de des si in industria cosmetica datorita proprietatilor sale in cicatrizarea ranilor.Simptomele racelilor precum febra, durerile in gat si cele de cap se pot trata cu ajutorul ceaiului de caprifoi, scrie adevarul.ro. Acesta se obtine dintr-o ceasca cu flori infuzata intr-un litru de apa clocotita. Se strecoara si se beau 2-3 cani pe zi.Ceaiul de caprifoi mai poate fi utilizat si in caz de abces mamar si intestinal, dizenterie si durere in timpul urinarii.Planta Mana Maicii Domnului este si leac pentru dureri. Calmeaza crampele si durerile articulare la persoanele care sufera de artrita sau reumatism.Florile macerate grabesc vindecarea ranilor. Florile se recolteaza cu precadere primavara sau la inceputul verii cand floarea este inca in stadiul de boboc. Se lasa la macerat peste noapte o ceasca cu flori de caprifoi, la un litru de apa. Dimineata se filtreaza amestecul si cu solutia rezultata se pun comprese pe zonele afectate de acnee, rani, abcese si cicatrici.De asemenea, infuzia cu radacina de caprifoi incetineste coagularea sangelui si tine la distanta bolile de inima, arata sursa citata.