De ce au nevoie femeile de mai mult somn ca barbatii. 4 sfaturi pentru a te trezi cu energie dimineata

Un studiu realizat în Marea Britanie arată că femeile au nevoie, în medie, cu 20 de minute în plus de odihnă pe noapte, față de bărbați. Acest lucru se datorează faptului că, în cazul femeilor, creierul lucrează mai intens pe parcursul zilei., spune Jim Horne, autorul studiului.Femeile au o atentie distributiva mai buna, asa ca sunt capabile sa se ocupe de mai multe sarcini in acelasi timp, motiv pentru care creierul lor este mai solicitat. Insa nu doar cat timp te odihnesti conteaza, ci un rol major il joaca si calitatea somnului. Iata ce poti face pentru a te odihni mai bine pe parcursul noptii si a te trezi plina de energie dimineata:O camera intunecata, cu o temperatura de 18-22 grade Celsius si un pat confortabil sunt conditii esentiale pentru un somn profund si neintrerupt. Iar cand te gandesti la un pat comod, salteaua si perna sunt cele care fac diferenta. In primul rand, perna trebuie suficient de moale incat sa iti sustina bine gatul si sa nu te trezesti cu dureri musculare a doua zi. Pe de alta parte, salteaua ideala trebuie sa fie ferma, dar moale, astfel incat sa pastreze si sa sustina forma naturala a coloanei vertebrale.Cele mai multe dureri de spate sunt date de dormitul pe o saltea nepotrivita, asa ca daca te confrunti cu o asemenea problema, cea mai simpla si eficienta solutie este sa ai o saltea ortopedica precum aceasta , creata special pentru a-ti asigura o odihna perfecta. Dupa cum vezi, aceasta iti asigura tot confortul de care ai nevoie in timpul somnului, fara sa puna presiune pe muschi sau pe coloana.Daca te culci si te trezesti la aceeasi ora in fiecare zi, chiar si in weekenduri sau in vacante, organismul tau se va obisnui cu acest ritm si vei observa ca somnul tau devine mai odihnitor. Asta deoarece iti va fi mai usor sa adormi, fara sa te foiesti in pat o ora, si te vei trezi in mod natural, inainte sa sune alarma. Corpul nostru are un ceas biologic usor de reglat: este suficient sa iti faci un astfel de obicei timp de cateva saptamani, iar corpul va invata in acest timp noii parametri dupa care trebuie sa functioneze.Daca mergi la culcare cu stomacul prea plin, corpul va depune efort pentru a procesa mancarea, iar disconfortul te va impiedica sa adormi cu usurinta. In plus, te vei trezi balonata dimineata si vei sari peste micul dejun, pentru ca te simti deja satula. Daca iei cina cu 3-4 ore inainte sa te bagi in pat, acest timp va fi suficient pentru stomac sa proceseze alimentele cum trebuie. De asemenea, tine cont ca nicotina si cofeina sunt excitanti pentru creier, iar efectul lor dureaza cateva ore. Ultima cafea ar trebui sa o bei in jurul orei 4 dupa-amiaza, iar daca esti fumatoare, sa incerci sa renunti la tigara de dinainte de culcare.Stresul este unul dintre factorii principali ai lipsei de odihna. Din cauza stresului dormi agitat, visezi urat, te trezesti de mai multe ori in timpul noptii, iar dimineata ai senzatia ca abia daca ai reusit sa atipesti putin. Unele dintre solutiile bune pentru combaterea stresului sunt miscarea si deconectarea de la problemele de serviciu, atunci cand ajungi acasa.Oricui i se poate intampla sa aiba probleme cu somnul si odihna, insa, daca suferi de insomnii si nu mai faci fata programului zilnic, medicul este singurul care iti poate evalua starea de sanatate si recomanda cea mai buna solutie.