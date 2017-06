10 alimente care ard rapid grasimile. Slabesti mancand pe saturate

MereleCu numai 52 de calorii la 100 de grame, marul este un fruct ideal pe care poti sa il mananci cat mai des. Este si o sursa importanta de vitaminele A si C, dar si de magneziu.Fructele de padureFructele de padure sunt placute la gust, abunda in vitamine si minerale, contin antioxidanti care lupta cu radicalii liberi si previn aparitia kilogramelor in plus.BroccoliO leguma care nu ingrasa si este si iti aduce si un aport importan de substante nutritive este broccoli. Contine acid alfa lipoic, o substanta care stimuleaza arderile.VarzaO cura cu varza este de ajutor pentru mentinerea siluetei, pentru ca ajuta la eliminarea toxinelor din corp. In plus, varza contine magneziu, fier si calciu, minerale care mentin sanatatea oaselor, previn anemia si iti dau o stare de bine.ConopidaSaraca in calorii, dar bogata in vitamine si minerale, conopida este o leguma prietenoasa cu silueta. Ajuta la detoxifierea organismului si previne acumularea grasimilor, mai ales in zona abdomenului.SpanaculPe lisat alimentelor minune pentru slabit, care topesc grasimile, se numara si spanacul. Datorita aminoacizilor pe care ii contine, spanacul accelereaza metabolismul, grabind astfel arderile.KaleVarza Kale, care face parte din familia cruciferelor, alaturi de varza si conopida, este un alt aliat de baza al siluetei tale. Ajuta digestia, fiind bogata in fibre alimentare, contine fier, iar caloriile sunt in numar de 30, la 100 de grame.Salata verdeCa sa scai de depozitele de grasime de pe abdomen, de ajutor este salata verde. Are un continut de numai 17 calorii la 100 de grame!PereleBogate in fibre, perele sunt ideale daca vrei sa slabesti, pentru ca stimuleaza digestia. Au si un continut caloric scazut.Sfecla rosieRecunoscuta pentru beneficiile pe care le aduce persoanelor care sufera de anemie, varza rosie este ideala si pentru mentinerea siluetei. Contine antioxidanti, calciu, magneziu, zinc, fier, vitaminele K, A si C.Toate aceste legume si fructe au si un indice glicemic scazut.