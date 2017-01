10 simptome ale ovulatiei. Iata cand poti ramane insarcinata

Nu toate femeile ovuleaza in fiecare luna. In cazul in care un ovar nu produce un folicul matur, nu se produce ovulatia. Aceasta se numeste menstruatie anovulatorie. Endometrul (mucoasa uterului) se dezvolta ca de obicei, dar nu este eliberat un ovul. Exista, e drept, cazuri rare, cand sunt eliberate doua sau mai multe ovule intr-o perioada de 24 ore. Odata ovulul fertilizat, hormonii vor bloca eliberarea altor ovule.Exista mai multe simptome care pot fi observate in perioada ovulatiei, deci de fertilitate maxima:Sindromul intermenstrual sau Mittelschmerz se traduce prin "durere moderata" ce apare intr-un ciclu menstrual. Acesta se caracterizeaza printr-o durere usoara, brusca, pe care o poti resimti in zona inferioara a abdomenului in preajma ovulatiei. Daca durerea este puternica ar putea fi semnalul unor chisturi ovariene.O modalitate de a urmari ovulatia o reprezinta monitorizarea temperaturii bazale. Este vorba de temperatura corpului dimineata, imediat dupa trezire, inainte de a te ridica din pat sau de a manca/bea ceva. Modificarea temperaturii bazale apare in mod normal la fiecare femeie in timpul ciclului menstrual.Organismele cu ciclurile menstruale normale au in perioada initiala (faza foliculara) temperaturi mai scazute. Imediat dupa ovulatie, temperatura bazala creste cu 0,4-0,5 grade Celsius. Exista si termometre speciale pentru temperatura bazala.Observarea mucusului cervical de mai multe ori pe zi, este de asemenea importanta, deoarece aceasta este una dintre simptomele clare ale ovulatiei. Acesta devine lipicios, avand aspectul albusului de ou in perioada de fertilitate ridicata, intrucat rolul sau este de a sustine, de a hrani sperma si de a-i oferi un mediu sigur care sa-i permita sa treaca prin cervix, pana in trompa uterina, unde va avea loc fertilizarea.Alte posibile semne ale feritilitatii ridicate: