14 semne care iti arata ca poti avea diabet

Nivelul normal al zaharului din sange este cuprinsa intre 65 si 110 mg/dl. Un nivel crescut este intre 110 si 125 mg/dl, iar daca este trecut de 126 mg/dl, atuni este semn de diabet. Pentru stabilirea nivelului glicemiei se recomanda teste de sange, si anume: glicemia pe nemacate ( se recolteaza proba de sange dimineata, pe stomacul gol), glicemia determinata la 2 ore de la masa, dar si glucoza plasmatica ( se pate lua in orice moment al zilei).Factori care duc la aparitia hiperglicemieiConcentratia mare de zahar din sange poate sa apara in urma unei alimentatii nesanatoase, care contine dulciuri in exces, daca ai obiceiul sa manaci mult, dar nu faci miscare, dar poate fi si o consecinta a stresului. Glicemia poate sa creasca si daca suferi de racala sau gripa.Simptome care pot indica hiperglicemiasetea in excesgura uscataurinarile frecvente, chiar si pe timpul noptiifoamea in excesdificultati de concentrareacumularea de grasimie in jurul taliei si pe abdomeninfectii recurenteprobleme cu stomculvedere dubla, incetosataobosealapiele uscatascaderea puterii musculareaparitia aftelorranile se vindeca cu greutateIn cazul in care astfel de simptome persista mai multe zile la rand sau se inrautatesc, este important sa mergeti la un consult medical. Doar medicul este in masura sa stabileaasca daca suferiti sau nu de hiperglicemie si care sunt masurile care se impun. Hiperglicemia nu trebuie sa ramana netratat, pentru ca pot aparea complicatii, in timp.Ca sa iti mentii glicemia sub control este nevoie sa adopti un stil de viata sanatos, ceea ce inseamna o alimentatie sanatoasa, care sa contina legume si fructe, dar si exercitii fizice efectuate in fiecare zi. De asemeena, este foarte important sa respecti indicatiile medicului.Exista, de asemenea, cateva alimente care ajuta la scaderea glicemiei. Pot fi consumate seminte de dovleac, castraveti, varza, orez. Si remediile din plante, precum ceaiul de salvie, de urzica sau de cicoare.