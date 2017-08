3 boli pe care le poti contracta la manichiura sau pedichiura

Unghiile cresc mai repede vara decât iarna, conform Academiei Americane de Dermatologie, aşa că nu este de mirare că programările la manichiură şi pedichiură îţi ocupă atât de mult spaţiu în agendă. Alege atent, însă, salonul unde intenţionezi sau obişnuieşti să-ţi îngrijeşti unghiile, pentru că tratamentele aplicate îţi pot aduce nu doar un aspect plăcut, ci şi probleme de sănătate.Hepatita C este o boală descrisă începând cu anul 1970 şi confirmată în 1989, care afectează doar oamenii şi cimpanzeii. Ea se transmite atunci când sângele unei persoane infectate cu virusul hepatic C intră în organismul uneia care nu este purtătoare a acestuia. De aceea, instrumentele nesterilizate corespunzător de la saloanele de manichiură şi pedichiură pot fi periculoase.Informează-teînainte de a bănui că ai putea fi purtător al virusului hepatic, pentru că boala nu este atât de contagioasă precum o simplă răceală: nu se transmite prin sărut, îmbrăţişare, atingerea mâinilor, strănut, tuse, folosirea ustensilelor de bucătărie, împărţirea aceleiaşi farfurii cu mâncare sau a aceluiaşi pahar cu lichide.Majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome (în proporţie de 75%), dar restul pot suferi de oboseală, lipsa poftei de mâncare, greaţă, vărsături sau febră. Foarte puţini oameni infectaţi pot observa îngălbenirea ochilor. Când boala devine cronică, ficatul începe să se inflameze. Netratată, boala duce la ciroză sau cancer la ficat.Dacă ai sângerat în timpul unei programări la manichiură sau pedichiură şi ai simptome neobişnuite, mergi la medic. Printr-o simplă analiză de sânge, medicul va putea stabili diagnosticul, însă este recomandat să o repeţi după 6 luni.Curăţarea şi dezinfectarea superficială a instrumentelor de manichiură poate răspândi şi stafilococul auriu, periculos pentru că produce infecţii în numeroase părţi ale corpului şi răspunde greu la tratamentul cu antibiotic.Simptomele apar la nivelul pielii, care poate avea aspect de arsură sau se poate înroşi şi umfla, ba chiar capătă aspect de coajă de portocală. Statistic, 2 dintre 100 de persoane sunt purtătoare ale virusului , însă, dacă au un sistem imunitar puternic, acestea nu se îmbolnăvesc.Tratamentul constă, de obicei, în antibiotice administrate pe cale orală sau intravenoasă, însă consultă medicul pentru a stabili diagnosticul şi gravitatea infecţiei, pentru a prescrie tratamentul corect.Un alt scenariu nedorit ce implică instrumentele nesterilizate determină onicomicoza, o boală inflamatorie a unghiei care, în cele din urmă, duce la căderea sa. Infecţia fungică nu se extinde însă la pielea din jur.Ea este o boală frecventă iar 2-18% din populaţie se confruntă cu această problemă, cel mai des după vârstă de 60 de ani. După diagnosticul doctorului, tratamentul este de lungă durată, ba chiar medicamentaţia pe cale orală poate ajunge şi la 6-7 luni.Pentru a evita problemele de sănătate cauzate de bolile contagioase transmise prin instrumentele de manichiură sau pedichiură, fii atentă la igiena salonului. Specialistul care se ocupă de unghiile tale trebuie să se spele pe mâini cu apă fierbinte şi săpun antibacterian înainte de programare şi să se usuce cu un prosop de hârtie. Cele textile sunt interzise, fiind un mediu propice bacteriilor. Virusul hepatitei C este printre cele mai dificil de distrus iar instrumentele ar trebui sterilizate după fiecare utilizare într-o soluţie chimică sau la aburi. Înainte de programare, asigură-te că nu ai răni deschise la degete, că nu ai micoze ale unghiilor iar produsele utilizate sunt de calitate. O manichiură desăvârşită poate fi cartea de vizită a unei femei, dar şi calea spre probleme grave de sănătate.