3 dureri care anunta afectiuni grave si care NU trebuie ignorate niciodata

Te-ai obisnuit sa iei repede o pastiluta ori de cate ori ai o migrena sau o alta durere? Ei bine, un asemenea disconfort ar putea anunta o afectiune mai grava.Cu totii mai resimtim cate o durere din cand in cand. Fie ca este vorba despre o migrena sau despre o durere de stomac dupa o masa mai copioasa, cert este ca nu este deloc iesit din comun pentru o persoana sanatoasa sa mai resimta din cand in cand cate o durere din diverse cauze trecatoare. Totusi, atunci cand resimtim des dureri in unele zone, este posibil sa ne confruntam cu probleme mai serioase decat par la prima vedere. Iata ce dureri ar trebui sa te determine sa consulti un medic:Din ce in ce mai multe persoane tinere se plang de dureri de spate. Cele 8-9 ore petrecute la birou si un stil de viata sedentar reprezinta cauza acestor dureri, iar daca ele persista, pot anunta afectiuni grave precum discopatia sau hernia de disc. Durerile de spate pot fi chiar si imobilizatoare si, lasate netratate, nu dau niciodata inapoi de la sine. Tratate intr-un asemenea cabinet de kinetoterapie , ele pot fi calmate si chiar vindecate, insa trebuie sa dam dovada de disciplina si sa continuam tratamentul atat cat este nevoie.Nu trebuie niciodata sa treci cu vedere durerile de spate, iar mascarea lor cu diverse calmante si geluri nu face decat sa le ascunda si sa lase afectiunile sa se dezvolte nestingherite.Migrenele nu trebuie tratate cu calmante si neinvestigate daca sunt dese si persistente. In mod normal, o durere de cap banala, care nu are o cauza patologica, trece cu odihna, liniste, relaxare sau chiar si cu un pahar de apa. In cazul in care ai dureri de cap puternice, foarte dese si care dureaza ore intregi, ar trebui sa mergi la un medic neurolog. Printre afectiunile pe care le-ar putea semnala se numara chiar si tumorile cerebrale benigne sau maligne. Migrenele puternice pot anunta si o infectie, dar si un hematom sau un chist.In mod cert, durerile de cap nu trebuie sub nicio forma ignorate. Ele trebuie obligatoriu investigate si tratata cauza lor.O multime de femei se confrunta cu dureri abdominale pe care le trateaza fie cu pastile cu ibuprofen, fie cu pastile pentru arsuri, insa, daca sunt dese, ele trebuie investigate. Nici chiar durerile menstruale puternice nu ar trebui ignorate. Cand resimtim o durere foarte puternica si recurenta in zona abdominala, trebuie sa investigam in mod obligatoriu cauza. O serie de analize medicale - urocultura, coprocultura, ecografie abdominala - ar putea oferi raspunsul pentru disconfortul abdominal persistent.Printre afectiunile pe care le pot semnala durerile abdominale se numara diverse boli ale aparatului genital, dar si gastrite, probleme pancreatice, probleme digestive, intolerante etc. O vizita la gastroenterolog, dar si la ginecolog iti poate oferi niste raspunsuri, dar mai ales un tratament al cauzei.In final, trebuie sa tii minte ca fiecare dintre aceste dureri, daca este recurenta, nu va trece de la sine si semnaleaza o anumita afectiune, ce poate fi mai grava sau mai usoara. Raspunsul il vei gasi mereu la medic si nu in dulapul cu medicamente calmante!