4 afectiuni care te pot predispune la ingrasare. Cum le recunosti

Alimentatia si activitatea fizica nu sunt singurii factori implicati in modul in care iti mentii silueta. Cum stii ca e vorba de ceva mai mult?Daca observi ca in ultima vreme kilogramele continua sa se adune fara o cauza clara, de vina ar putea fi un dezechilibru hormonal, o deficienta sau o afectiune mai serioasa.Care sunt cele mai frecvente cauze medicale care pot determina ingrasarea si ce e de facut?Conform statisticilor, 10% dintre femeile intre 20 si 40 ani se confrunta cu sindromul ovarelor polichistice (SOP). Afectiunea e caracterizata de o tulburare hormonala ce afecteaza procesul de ovulatie si are ca efect un dezechilibru metabolic general al organismului.Ciclul menstrual neregulat, pilozitatea excesiva, acneea, fluctuatiile starii de dispozitie si cresterea in greutate sunt simptomele clasice ale SOP.Se crede ca peste 60% din femeile care sufera de acest sindrom au probleme cu kilogramele in plus – fiind vorba de un cerc vicios (obezitatea cauzeaza SOP si SOP cauzeaza ingrasarea).Cresterea in greutate determinata de sindromul ovarelor polichistice si restul problemelor asociate pot fi gestionate, daca afectiunea este diagnosticata corect si tratata pe termen lung. Primul pas il reprezinta programarea pentru o ecografie transvaginala , pentru a depista prezenta microchisturilor pe ovare.Ulterior, medicul poate indica si o dozare hormonala, teste de sange si de urina pentru a avea o imagine cat mai clara.Daca te-ai mai ingrasat si te simti mereu greoaie, obosita, ai un tranzit intestinal lent si iti este frig mai tot timpul, de vina ar putea fi tiroida.Aceasta glanda plasata la baza gatului are un rol deosebit de important in modul in care functioneaza metabolismul tau. Atunci cand nu produce destui hormoni tiroidieni, apar problemele descrise mai sus.Femeile sunt de 10 ori mai afectate de hipotiroidism decat barbatii, in special cand ajung la varsta menopauzei.Daca te recunosti in randurile de mai sus, e recomandat sa mergi la medic pentru investigatii. Dupa o parcurgere a istoricului medical si a simptomelor descrise, medicul va recomanda analize de sange – masurarea nivelului TSH-ului (hormonul stimulator tiroidian). O valoare mica a acestui hormon poate confirma suspiciunile de hipotiroidism.In cazul unui diagnostic pozitiv, ti se va recomanda un tratament si un plan alimentar si de exercitii fizice care sa te ajute sa pierzi kilogramele in plus.Functionarea sistemului digestiv e direct implicata in modul in care organismul tau „cheltuieste” mesele.Care sunt problemele care pot avea ca efect secundar ingrasarea:- scaunele rare pot cauza kilograme in plus, pe langa disconfortul evident. Bea cat mai multa apa, consuma alimente bogate in fibre si in bacterii probiotice (produse lactate); in cazul in care constipatia persista, aceasta ar putea fi de fapt simptomul unei alte boli.afectiune inflamatorie, in care mucoasa intestinului subtire sau gros este fragila si foarte usor iritabila. Diareea, durerile abdominale, anemia sunt doar cateva dintre simptome. Desi in general persoanele care sufera de boala Crohn pierd in greutate, dezechilibrul florei intestinale specific acesteia poate fi urmat uneori si de retentia de apa si ingrasare.– alaturi de boala Crohn, este cea mai frecventa actiune inflamatorie a intestinelor si poate cauza fluctuatii de greutate intr-un mod similar. Se transmite adesea ereditar si se manifesta prin diaree, crampe abdominale, anemie, febra si sangerari rectale.– multe persoane cu aceasta afectiune nu stiu de existenta ei, dar constata ca anumite alimente le produc neplaceri serioase: crampe abdominale, retentie de apa si crestere in greutate. Raspunsul corpului la gluten este de vina pentru aceste simptome.Este esential sa mergi la mediul gastroenterolog, daca prezinti oricare dintre aceste simptome!Cel mai des, ne indreptam atentia asupra corpului si nu suntem atenti la semnalele pe care ni le transmite mintea. Starile trecatoare de tristete, grijile sunt firesti pentru orice persoana, insa cand devin permanente, putem vorbi despre depresie.Depresia este o tulburare caracterizata prin tristete profunda, o stare constanta de ingrijorare si stres.Un studiu realizat in Statele Unite in 2008 arata ca persoanele care sufera de aceasta tulburare sunt cu 30% mai predispuse la obezitate.Stresul, acest dusman al zileleor noastre, determina eliberarea de cortizol – hormon care influenteaza stocarea grasimilor in organism. Dar aceasta este doar una din cauze, spun cei de la Anxiety Centre , caci stresul poate determina hiperstimularea si implicit, o „nevoie” acuta pentru alimente nesanatoase, bogate in zahar.Mai mult, starile anxioase te pot face sa fii inactiva, sa preferi sa stai acasa in loc sa iesi la aer si sa faci miscare. Iar acest cumul se poate vedea pe cantar.Daca te regasesti in aceasta situatie, nu ezita sa ceri ajutorul unui psiholog, pentru a-ti recapata echilibrul.Asadar, cauzele ingrasarii pot fi mai complicate decat par la o prima vedere.Vizita la medic este intotdeauna primul pas pentru a-ti regasi, in primul rand, sanatatea si, apoi, silueta pe care ti-o doresti.