4 beneficii pentru sanatate pe care sigur nu te asteptai sa le gasesti intr-un pahar de votca

Votca e bautura preferata a rusilor, dar si o licoare sanatoasa, daca e bauta cu masura. In plus, este un ingredient in multe remedii naturiste, asa ca nu ar strica sa ai o sticla in casa.Orice bautura alcoolica are diverse beneficii pentru sanatate, daca este bauta in cantitatile optime. Ele sunt de cele mai multe ori naturale, motiv pentru care consumarea lor poate fi de un real ajutor organismului nostru. Despre beneficiile vinului se stiu o multime de informatii, la fel si despre cele ale berii, insa si alte bauturi aduc beneficii de luat in considerare, mai ales daca sunt de buna calitate precum Vodka Absolut , care are doar ingrediente naturale si nu are adaos de zahar.Probabil ai observat si tu de-a lungul timpului efectul relaxant pe care il are un pahar de vin sau un cocktail gustos, dar votca, dintre toate bauturile alcoolice, are cel mai mare aport in ceea ce priveste risipirea stresului. Un studiu realizat in 1997 si publicat in Jurnalul de Psihofarmacologie a relevat faptul ca votca contribuie mai mult decat vinul la reducerea stresului.Totodata, in urma unui studiu realizat in 2009 s-a descoperit ca participantilor carora li s-a oferit un pic de votca si apa tonica au avut un raspuns mai bun la factorii de stres fata de participantii la studiu care au consumat o alta bautura.Daca vinul rosu este cunoscut pentru capacitatile sale de a creste tensiunea, votca este recomandata pentru a scadea tensiunea. Odata cu scaderea presiunii arteriale scade, bineinteles, si riscul unui atac de cord. Pentru persoanele usor hipertensive, un cocktail cu suc de portocale si votca este mult mai benefic decat un pahar de vin.Unele cercetari sugereaza ca votca ajuta la reducerea riscului de imbolnavire de diabet de tipul II si de Alzheimer. Desigur, odata ce suferim de diabet de tipul II, consumul de alcool nu este recomandat, insa, pentru prevenirea lor, aceasta bautura te poate ajuta cu siguranta.In majoritatea dietelor consumul de alcool este interzis, dar votca se numara printre putinele bauturi care pot fi savurate fara griji, pentru ca nu contin carbohidrati si au un numar infim de calorii. Daca iti place sa te delectezi cu un pahar alaturi de cina, atunci mai bine ai renunta la vin sau bere si ai alege votca intr-o combinatie cu apa tonica si lamaie.Nu uita, insa, ca masura este cea mai importanta cand vine vorba despre bauturile alcoolice. Medicii recomanda pentru femei pana la maximum 14 pahare pe saptamana si doua sau trei zile pe saptamana in care sa nu se consume alcool deloc. Orice bautura poate fi si sanatoasa, mai ales daca alegi unele de calitate superioara si care nu au arome sintetice adaugate si daca le consumi in mod corect, fara exagerari. Tu obisnuiesti sa bei cocktailuri cu votca? Care este preferatul tau?