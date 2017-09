4 boli care afecteaza mai mult femeile si cum sa le previi

Organismul nostru este mai vulnerabil in fata anumitor boli, iar pentru a te proteja de ele este uneori suficient sa adopti cateva obiceiuri benefice.Femeile au de-a face de-a lungul vietii cu mai multe probleme de sanatate decat barbatii, iar unele afectiuni grave au o incidenta mult mai mare in randul lor. Activitatea hormonala cantareste mult cand vine vorba despre sanatatea noastra, iar organismul nostru este supus mult mai multor schimbari cand vine vorba despre echilibrul hormonal. Tocmai de aceea, noi, femeile, avem ai multe sanse sa dezvoltam una dintre aceste afectiuni:Femeile sunt mai afectate de artroza decat barbatii, din cauza activitatii hormonale. Unele profesii care implica statul prelungit in picioare sau, dimpotriva, statul la birou ore intregi - sunt si ele factori ce pot provoca degradarea articulatiilor.Ce poti face pentru a preveni aceasta afectiune? In primul rand trebuie sa fii constienta care sunt factorii de risc, urmarind aceste informatii despre gonartroza , una dintre cele mai frecvent intalnite forme de artroza, furnizate chiar de medici. Tot acolo vei gasi informatii si despre coxartroza, localizata in zona soldului.Desi este o boala care se poate mosteni de la parinti sau bunici, o poti preveni evitand sedentarismul. Nu trebuie sa-ti lasi articulatiile sa „rugineasca”, ci sa incluzi in obiceiurile zilnice macar 15 minute de exercitii fizice.Infectiile urinare se numara si ele printre bolile care afecteaza mai mult femeile decat barbatii. Desi par usor de tratat cu medicamente specializate sau cu antibiotice in cazuri mai grave, ele pot sa provoace grave probleme la nivelul rinichilor. Mai mult decat atat, ele sunt cu atat mai periculoase cu cat odata dezvoltate exista sanse mari sa apara in mod recurent.Infectiile urinare se previn printr-un consum optim de apa - 2 litri pe zi, evitarea frigului, a hainelor prea stramte si printr-o igiena corecta in zona intima.Depresia, o afectiune in continuarea subdiagnosticata in tara noastra, se intalneste mai des la femei decat la barbati. Pentru ca in organismul femeilor se produc mai multe transformari hormonale si chimice, depresia se intalneste mai des in cazul lor.Este o afectiune greu de tratat, dar si greu de prevenit. Un stil de viata sanatos si echilibrat, fara excese, poate fi cheia pentru echilibrul interior si mental. Nu uita, de asemenea, sa mergi la cabinetul unui psihoterapeut atunci cand simti ca ceva nu este in regula. El te poate ajuta sa depasesti problemele si sa te intorci la persoana care erai inainte de aceasta boala.Bolile cardiovasculare sunt principala cauza de deces in intreaga lume. Ele afecteaza femei si barbati deopotriva, insa doamnele sunt mai vulnerabile in fata acestei afectiuni. Din fericire, se cunosc exact metodele de preventie ale lor. Este vorba despre o alimentatie sanatoasa si miscare din plin. Desigur, uneori aceste boli sunt consecinte ale mostenirii genetice, insa e datoria ta sa faci tot ce-ti sta in putinta pentru a le preveni.Aceste afectiuni se intalnesc si la barbati, dar numarul femeilor care sufera de ele este mult mai mare decat al barbatilor si trebuie sa ne protejam in mod activ de ele.