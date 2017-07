4 greseli de ingrijire intima din cauza carora ajungi la medic. Sigur faci cel putin una

Facem tot posibilul pentru a ne proteja de afectiuni, insa eforturile noastre sunt adesea nu doar zadarnice, ci chiar direct responsabile de problemele de sanatate pe care le avem. Orice femeie are o preocupare deosebita fata de sanatatea intima, insa uneori niste greseli la care nici nu te-ai fi gandit duc la diverse afectiuni nu doar neplacute, ci si foarte greu de vindecat.Iata, asadar, care sunt cele mai frecvente greseli pe care le fac majoritatea femeilor cand vine vorba despre ingrijirea intima:Printre cele mai frecvente cauze ale dezvoltarii unei infectii intime se numara administrarea de antibiotice, care elimina si bacteriile bune. Nu este recomandat nici sa folosesti produse farmaceutice pentru spalaturi interne, deoarece ele sunt concepute pentru femeile cu anumite afectiuni, iar in cazul in care nu suferi de ele pot aparea diverse dezechilibre ale florei vaginale.Totodata, exista o corelatie si intre administarera de anticonceptionale si anumite infectii vaginale. Este de ajuns sa aruncam o privire peste aceste informatii despre candida pentru a decoperi ca ea este provocata de o multime de factori pe care nici nu ii banuiai. Nu folosi niciun medicament fara sa faci o vizita la medic inainte si tine cont de faptul ca circa 75% dintre femei au avut cel putin o data candidoza.Unele produse de igiena intima distrug bacteriile bune si provoaca dezechilibre ce duc la infectii. Atrase de ambalaje colorate si de promisiunea ca sunt de ajutor in ceea ce priveste igiena, o multime de femei utilizeaza deodorante intime, absorbante parfumate, irigatoare si alte astfel de produse. Desi companiile care le produc promit mai multa protectie si o igiena ca la carte, medicii ginecologi nu recomanda utilizarea lor.Calea sigura de a-ti pastra igiena intima este sa te rezumi la spalarea cu apa si un gel fara parfum. Nu e nevoie de nimic altceva pentru a te asigura ca ai o igiena corespunzatoare.Lenjeria intima a devenit un adevarat accesoriu fashion. Modelele din dantela, lycra sau microfibra pot fi feminine si atragatoare, insa materialele sintetice pot duce la inmultirea bacteriilor nocive si dezvoltarea unor afectiuni de natura intima. Cel mai potrivit material pentru lenjerie este bumbacul si este de preferat sa fie de culoare alba. Totodata, nu este recomandat nici sa porti lenjerie prea stramta sau pantaloni prea mulati pe corp.Epilarea inghinala trebuie facuta cu multa atentie, iar ingrijirea zonei respective dupa epilat este esentiala pentru sanatatea intima. Nu merge la piscina imediat dupa ce te-ai epilat, deoarece zona este mai sensibila si exista riscul ca in contact cu apa marii sau apa tratata din piscina sa apara reactii alergice sau iritatii.Este de preferat sa te epilezi cu o zi inainte sa mergi la plaja, astfel incat sa nu fii expusa la bacterii si infectii. Zona inghinala este extrem de sensibila, asa ca nu trebuie sa faci niciodata rabat de la regulile de igiena cand vine vorba despre epilat. Vara esti adesea tentata sa te epilezi pe fuga, insa acest lucru ti-ar putea aduce o multime de neplaceri.Zona intima are nevoie de o ingrijire speciala, insa asta nu inseamna ca trebuie sa exagerezi sau sa folosesti orice nou produs pe care il vezi pe rafturile supermarketului. Nu uita de sursa cea mai buna de informare - medicul. Cere-i ginecologului tau sfaturi in legatura cu obiceiurile zilnice de igiena.