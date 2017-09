5 lucruri din casa ta infestate cu bacterii periculoase

Unele bacterii din casa ta se pot inmulti la fiecare 20 de minute, daca au conditiile necesare.Acest fenomen, influentat de temperatura si nutrientii suficienti pentru ca agentii patogeni sa se multiplice rapid, este motivul pentru care te si imbolnavesti foarte repede dupa ce organismul tau a fost infectat cu o bacterie, explica cei de la Societatea de Microbiologie Generala din Marea Britanie. Un studiu in cadrul caruia oamenii de stiinta au analizat nu mai putin de 30 de obiecte a scos la iveala faptul ca in casele noastre se afla nu mai putin de 340 de tipuri de agenti patogeni diferiti.Iata asadar care sunt cele mai contaminate lucruri din casa ta:Doar pentru ca te speli in ea, asta nu inseamna ca o cada se curata odata cu trupul tau. Un studiu recent a scos la iveala ca pe 26% dintre cazile de baie traiesc bacterii periculoase din clasa stafilococ. Iar atunci cand Rita Moyes, microbiolog si detinatoare a unui doctorat in domeniu, angajata a Universitatii A&M din Texas, SUA, a luat probe de pe 43 de scurgeri, a gasit pe toate acestea culturi de mucegai medii spre extinse si extrem de periculoase. Aproape toate erau infestate cu bacterii din fecale, 81% dintre acestea prezentau diversi fungi, iar 34% erau contaminate cu bacterii din clasa stafilococ. Se pare ca tevaria este de vina in aceasta situatie, unde apa ramane blocata si creeaza un mediu propice dezvoltarii germenilor periculosi. Cand deschizi robinetele, apa ramasa pe tevi ajunge si in cada de baie Pentru a rezolva aceasta problema, expertii recomanda curatarea cazii cu clor dupa fiecare baie si stergerea ei cu un prosop uscat, care sa absoarba umezeala. Insa, daca nu ai mai schimbat cada de mult, probabil ca singura solutie este aceasta . Un mediu nou, curat, pe care sa-l intretii asa prin igienizari dese. Si nu ar fi o idee tocmai rea nici sa schimbi si tevaria.Daca mananci in fata computerului, stranuti pe tastatura sau te asezi la birou fara sa te speli pe maini inainte, tastatura ar putea fi un pericol la adresa sanatatii tale. In cadrul unui studiu recent efectuat de cercetatorii din Marea Britanie, oamenii de stiinta au scos la iveala faptul ca pe aceste gadgeturi traiesc bacterii periculoase, precum E.coli sau stafilococul. Mai mult, au spus oamenii de stiinta, una dintre tastaturile testate continea de cinci ori mai multi agenti patogeni decat un scaun de toaleta.Solutia? Spala-te pe maini de fiecare data cand te asezi sau te ridici de la computer si evita sa mananci in fata acestuia. Tastaturile pot fi, de asemenea, aspirate si sterse cu servetele antibacteriene sau spirt.Daca nu stergi periuta de dinti dupa ce ai folosit-o, vei crea mediul propice pentru dezvoltarea bacteriilor. Iar daca germenii din propria gura nu vor fi suficienti pentru contaminarea periutei, cu siguranta cei din toaleta sunt. Un studiu facut in anii ‘70 de Charles P. Gerba, profesor al Universitatii din Arizona, SUA, si detinator al unui titlu de doctorat, a scos la iveala faptul ca atunci cand tragem apa, trimitem in jur un nor de bacterii periculoase. Acestea plutesc timp de aproximativ doua ore prin baia ta, inainte sa se depuna pe suprafete precum periuta de dinti.Ce sa faci in aceasta situatie? Nu pastra periuta intr-un dulap inchis, unde nu circula aerul si, deci, nu se poate usca repede. De asemenea, nu o pastra in apropierea toaletei. Cand tragi apa, asigura-te mai intai ca acoperi vasul de toaleta. In plus, periuta de dinti trebuie inlocuita o data la trei luni.Este folosita de toti membrii casei, scapata pe jos, calcata in picioare, se stranuta si se tuseste pe ea. Astfel nu este de mirare ca un studiu efectuat la Universitatea din Virginia, SUA, a scos la iveala faptul ca telecomanda este obiectul din casa cel mai infestat cu virusii care provoaca raceli. La fel ca in cazul tastaturii, incearca sa o cureti periodic cu spirt sau cu servetele antibacteriene.Desi pare greu de crezut, chiuveta de bucatarie poate fi mai murdara decat vasul de toaleta, spune Eileen Abruzzo, directorul sectiei de control al infectiilor de la Spitalul Universitar Long Island din Brooklyn, New York. Si asta pentru ca resturile de mancare creeaza mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, inclusiv E.coli sau salmonella, care pot sa ajunga pe mainile tale sau sa infecteze alimentele pe care le consumi.Chiuveta trebuie dezinfectata o data pe zi cu inalbitor, iar daca resturi de mancare ajung in scurgeri, acestea trebuie eliminate imediat.