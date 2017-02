5 trucuri cu care vei arata mai slaba decat esti

Atunci cand alegi pantaloni sau fuste, opteaza pentru modele cu talie inalta, care pot ascunde grasimea in exces acumulata pe abdomen. Si cei cu talie normala te-ar putea avantaja, insa e important ca betelia pantalonului sau a fustei sa nu se opreasca tocmai pe sub colacei, evidentiind astfel si mai rau curbele.Daca nu te simti chiar ok cu proportiile pe care le-ai capatat, atunci vei fi tentata sa le ascunzi in spatele unor haine largi. Daca porti imbracaminte prea stramta, vor iesi la iveala toate depunerile de grasime, daca porti haine prea labartate, vei parea si mai mare decat esti. Cel mai bine este sa pastrezi proportiile si sa optezi pentru tinute nici prea mici, nici prea mari. Fa-ti timp pentru a gasi dimensiunea care sa te ajute, nu sa te incurce.Hainele pot fi modificate astfel incat sa arate bine. In loc sa porti o bluza prea larga, apeleaza la un croitor care sa o modifice putin astfel incat sa ti se potriveasca perfect.Costumele extrem de elastice au rolul de a strange zonele putin mai sensibile. Cu ajutorul unui body din spandex iti poti crea talia de vis fara ca nimeni sa nu aiba habar ce se ascunde sub haine.Uneori, cea mai buna dieta e cea cu apa. Nu o sa-ti vina sa crezi, dar band apa vei elimina mai multe kilograme decat daca ai alerga zi de zi. In plus, cresterea aportului de apa diminueaza cantitatea de zahar ramasa in organism.