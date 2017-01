7 alimente care scad colesterolul in mod natural

Daca vrei sa reduci nivelul colesterolului, de mare ajutor ti-ar fi sa schimbi cate ceva la micul dejun. Doua masuri de ovaz consumate dimineata au rolul de a diminua colesterolul rau cu 5,3% in doar sase saptamani.Oamenii de stiinta ne ofera inca un motiv pentru a bea in sanatatea noastra. Potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Complutense din Madrid, vinul rosu poate scadea nivelul colesterolului din sange. Astfel, participantii la cercetare care nu aveau probleme cu nivelul colesterolului si care au consumat suplimente alimentare care aveau la baza vinul rosu au constatat că nivelul colesterolului LDL a scazut cu aproximativ 9%.Mananca mult peste, deoarece este alimentul ideal pentru a reduce colesterolul. Unele specii, precum somonul, sunt bogate in Omega3. Aceasta este o “grasime buna”, care o inlocuieste pe cea “rea” din tesuturi si celule. Consuma peste de trei ori pe saptamana.Consumul zilnic de nuci aduce mari beneficii persoanelor care sufera de sindromul metabolic, afectiune definita prin obezitate, un nivel ridicat al colesterolului in organism, hipertensiune arteriala si diabet, sunt de parere specialistii in nutritie. Mananca 40 de grame de nuci timp de 6 zile pe saptamana timp de o luna si nivelul total al colesterolului se va diminua cu 5,4%, iar cel al LDL, cu 9,3%. Migdalele si caju sunt alte optiuni bune.Ceaiul verde s-a demonstrat clinic ca reduce nivelul lipidelor din sange cu pana la 10%, in doar 3 saptamani. In plus, acest tip de ceai poate reduce si riscul colilor cardiace si coronariene.Fasolea, mazarea si lintea sunt bogate in fibre solubile: fiecare jumatate de cana de fasole Lima fiarta ofera 3,5 g de fibre solubile. Un studiu recent efectuat pe parcursul a 12 saptamani pe un lot numeros de subiecti a demonstrat ca persoanele care au consumat zilnic o jumatate de cana de fasole Pinto (aproximativ 2 g de fibre solubile) au redus valoarea colesterolului rau cu aproximativ 7%.Ciocolata este unul dintre cele mai sanatoase alimente. Ciocolata neagra este bogata in flavonoide, antioxidanti care ajuta la scaderea colesterolului. Mai mult, contine acid oleic si grasimi monosaturate care se gasesc si in uleiul de masline. Este suficient un patratel de ciocolata neagra zilnic pentru a distruge rapid colesterolul in exces.