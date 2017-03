7 fructe si legume de primavara care NU trebuie sa-ti lipseasca de pe masa

Despre beneficiile celor mai importante fructe si legume de primavara vom vorbi in continuare:Este o excelenta sursa de acid folic, antioxidanti si vitamina C, consumul sau fiind extrem de util primavara, atunci cand suntem mai expusi la raceli si gripa. De asemenea, ridichea contine calciu, fier, fosfor, magneziu si potasiu.Contine vitamina C, potasiu, alicina, quercetina – antioxidanti puternici cu rol in combaterea stresului oxidativ. Reduce colesterolul rau si te ajuta sa mentii glicemia sub control si sa ai grija de sanatatea rinichilor.Usturoiul verde contine vitamina A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Alicina, principalul sau component activ, este o substanta cu un puternic efect antibiotic. De asemenea, usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene.Are un continut bogat in minerale precum iod, magneziu, cupru, fosfor, zinc, dar si vitamine - A, B, C, D, E. Contine si foarte multe fibre, fiind recomandata in cure de slabire, intrucat stimuleaza digestia.Morcovul reprezinta o sursa importanta de betacaroten, substante antioxidante care protejeaza vederea si imbunatatesc aspectul pielii. Morcovii previn cancerul si aparitia bolilor cardiace si sunt foarte buni in curele de slabire, deoarece induc senzatia de satietate.Sunt bogate in vitamina C si antocianina, doi antioxidanti puternici. Consumul lor previne bolile de inima si protejeaza de radiatiile UV din interior. Capsunele protejeaza dantura, gratie continutului ridicat de xylitol. In plus, au un gust delicios, ceea ce e face usor de consumat.Sunt recunoscute pentru efectul pozitiv asupra calitatii somnului. Pigmentul antocianic din cirese este recunoscut pentru efectele sale de reducere a inflamatiilor si a durerilor, regleaza nivelul de colesterol din sange si trigliceridele si reduce riscul de boli de inima si diabet.