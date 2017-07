7 remedii pentru tratarea rapida a arsurilor solare

Cu totii stim de remediul aplicat de mamele noastre in copilarie, atunci cand ne “prajea” soarele ceva mai tare: iaurtul. Era racoritor si menit sa calmeze usturimile provocate de arsura solara. In plus, iaurtul gras hidrata pielea, evitand astfel crapaturile severe. Dar exista oare si alte remedii rapide pentru astfel de probleme?Vestea buna este ca da, poti trata arsurile solare acasa cu ceea ce ai la indemana. Important este sa stii ce anume sa folosesti.Taie felii subtiri de castravete proaspat si aplica-le pe zonele afectate de soarele puternic. Vor calma usturimea si vor hidrata pielea uscata.Prepara o infuzie din musetel si galbenele cu care vei sterge delicat pielea. Dupa ce se usuca zona, poti sa aplici si o crema de galbenele de la PlafarUnul dintre cele mai eficiente tratamente este gelul de aloe vera. Daca ai in casa o astfel de planta, tai o frunza si sectioneaz-o pe lungime. Cu o coada de lingurita scoata gelul si intinde-l pe zonele afectate. Pulpa de aloe are proprietati antiinflamatorii si cicatrizante.O bucata de tifon inmuiata in lapte si apoi aplicata pe locul afectat de soare calmeaza durerile provocate de arsura.Adauga cateva linguri de bicarbonat de sodiu in apa de baie si stai acolo, dar nu mai mult de 15-20 minute. Daca stai mai mult risti sa ti se usuce prea mult pielea.Are o actiune emolienta, calmanta, antiinflamatorie si cicatrizanta pe pielea sensibila sau iritata de soare.Pentru a usura senzatiile dureroase, spala zona afectata cu ceai rece de menta rece. Menta este cunoscuta pentru proprietatile ei descongestionante si antiseptice.