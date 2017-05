7 semne ca ai un ficat bolnav

Un ficat bolnav se va manifesta in diverse moduri, iar in functie de simptome poti identifica afectiunea.Potrivit site-ului andreilaslau.ro, acesta este unul dintre semnele care iti arata ca ceva nu este in regula cu ficatul tau. In cazul cirozei, lichidere se pot acumula in abdomen. De asemenea, se umfla mainile, picioarele sau gleznele.Atunci cand pe corp apar in mod explicabil vanatai fara ca pacientul sa se fi lovit este semn ca sangele nu se coaguleaza, iar de vina este nimeni altul decat ficatul.Acumularea kilogramelor fara ca in stilul de viata sa se fi schimbat ceva notabil semnaleaza o problema la nivelul ficatului. Practic, ficatul nu mai poate filtra toxinele din organism.Toxinele din corp se pot depune pe articulatii, ceea ce va duce la aparitia durerilor. De asemenea, apare si oboseala. Din cauza acestor toxine poate sa apara si depresia.Un ficat lent inseamna o digestie dificila, iar toxinele din intestin duc la aparitia halitozei - respiratia urat mirositoare.In cazul unor tulburari ale functionarii ficatului, in organism se acumuleaza toxine, astfel ca apare senzatia de greata. Din cauza acesteia, pacientul isi poate pierde pofta de mancare.Cand apar probleme ale ficatului, pielea se poate ingalbeni. In plus, eczemele, urticaria si alergiile sunt cauzate de toxinele din corp, pe care ficatul bolnav nu le poate inlatura, mai arata andreilaslau.ro.