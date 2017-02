7 semne ca vei muri tanara. Nu e de glumit

Iata in continuare cativa dintre factorii care scurteaza viata mai mult decat te-ai fi asteptat:Mostenirea genetica nu ai cum sa o controlezi. Genele influenteaza longevitatea in proportie de 25%. Evident, restul de 75% dintre factorii care conteaza pentru durata vietii nu au nimic de a face cu ADN-ul, insa faptul ca parintii sau bunicii au murit tineri este esential in economia vietii.Workaholicii e posibil sa fie condamnati la stres, insa daca nu tragi si nu muncesti din greu e posibil sa ai altfel de probleme. O echipa de cercetatori de la Universitatea Riverside, din California, a constatat faptul ca oamenii care au muncit mult toata viata si au fost foarte productivi au avut tendinta de a trai mai mult decat cei care au somat in majoritatea timpului.Sa stai toata ziua pe scaun sau in fata televizorului nu este deloc bine pentru tine. Un studiu publicat in Jurnalul American de Epidemiologie arata faptul ca femeile care stau pe scaun 6 sau mai multe ore pe zi sunt cu 40% mai expuse riscului de muri in urmatorii 13 ani decat cele care stau doar trei ore.Nu pot merge la fel de repede ca si prietenii sau colegii tai? Cu exceptia cazului in care ti-ai luxat recent glezna, acest lucru trebuie sa te puna pe ganduri. Incapacitatea de a merge in pas vioi este asociata unui risc crescut de invaliditate si deces. Mersul lent poate indica faptul ca inima, plamanii si sitemele circulator si musculo-scheletic nu sunt in mare forma.Nu trebuie sa reusesti sa cari in maini echivalentul greutatii tale, insa lipsa masei musculare adecvate te expune unui risc pentru moarte prematura. Masa musculara scazuta poate insemna ca ai prea multa grasime corporala, in special pe abdomen. Obezitatea abdominala este deosebit de periculoasa, deoarece te predispune la o serie de boli, inclusiv diabet si boli de inima.In cazul in care mancarurile tale preferate sunt cele de tip snacks sau fast-food, dieta ta nu este tocmai cea mai potrivita pentru o sanatate de fier. Acest lucru sporeste sansele sa devii obez, ceea ce creste riscul unor boli de inima, al diabetului si al anumitor tipuri de cancer.Nu mai e cazul sa oferim prea multe detalii in acest sens. Persoanele care fumeaza constant mai putin de o tigara pe zi au un risc de moarte prematura cu 64% mai mare decat cei care nu au fumat niciodata, iar cei care fumeaza intre 1 si 10 tigari pe zi au un risc de deces cu 87% mai mare decat nefumatorii, potrivit unui nou studiu al cercetatorilor de la National Cancer Institute.