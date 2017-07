9 semne ca mananci prea mult zahar

Pentru a preveni complicatiile unui consum prea mare de dulciuri, iti vom spune in continuare cum poti recunoaste simptomele unei glicemii crescute. Retine! E important sa iti faci analize de sange cel putin o data pe an.Nivelul ridicat de zahar din sange impiedica glucoza sa ajunga la celule. Ca urmare, organismul nu primeste suficienta energie si cere de mancare iar si iar.Este un cerc vicios.Cand nivelul glicemiei este ridicat, organismul nu poate stoca si absorbi corect glucoza. Energia este folosita ineficient, iar celulele corpului nu primesc combustibilul de care au nevoie. Toate acestea te fac sa te simti adesea obosita fara niciun motiv.Daca glicemia este prea mare, rinichii nu pot reabsorbi lichid. De aceea, organismul, incercand saechilibreze concentratia de glucozain sange si in celule, fluidizeaza sangele cu fluid intracelular, aducand astfel concentratia de glucoza la nivelul normal. Acest lucru duce la urinare frecventa.O gura uscatasi o sete puternica sunt efecte ale pierderii masive de lichide. Hipotalamusul, care evalueaza nivelul de deshidratare si provoaca setea, trimite un semnal creierului. De preferat este sa alegi apa sau ceai fara zahar pentru a-ti astampara setea.Cu un nivel ridicat al glucozei, poti pierde in greutate intr-o perioada scurta de timp, chiar daca mesele sunt frecvente si contin multe calorii. Pierderea fluidelor cauzata de urinari frecvente duce la un nivel scazut al lichidului in intreg corpul si, implicit, la scaderea in greutate. In plus, daca nivelul insulinei este insuficient pentru metabolismul glucozei, organismul va trece la arderea grasimilor.Infectiile tractului urinar si infectiile cu fungice pot aparea atat la barbati, cat si la femei. Cu toate acestea, mult mai des se regasesc la femeile cu niveluri ridicate de zahar in sange si la cele care sufera de diabet.Pielea uscata poate fi asociata cu niveluri ridicate de zahar in sange din diferite motive. Urinarea excesiva deshidrateaza organismul intr-o asemenea masuraincat pielea incepe sa se usuce.Nivelurile ridicate de zahar impiedicapatrunderea glucozei in celulele creierului, astfel incat creierul intampina dificultati in obtinerea energiei. Acest lucru afecteaza negativ viteza de gandire si de luare a deciziilor.Vederea neclara este, de asemenea, rezultatul unui efect de deshidratare cauzat de nivelul ridicat de zahar din sange, care afecteaza celulele ochiului. Ca urmare, ele se deformeazasi ochiul isi pierde capacitatea de a se focaliza in mod corespunzator.