Ai nevoie de un implant? Vezi toate tipurile de implanturi dentare!

Candva, implanturile tip "lama", cele subperiostale, "bara fixata la os" sau cele transosoase revolutionau in stomatologie, azi acestea ori sunt istorie ori se utilizeaza extrem de rar.In prezent, in functie de raportul implanturilor cu oferta osoasa, se pot deosebi urmatoarele tipuri de implanturi dentare:Acestea pot avea urmatoarele forme:Cele mai uzitate tipuri de implant in prezent. Piesa realizata din titan (poate fi si din aluminiu), de cele mai multe ori in forma unui surub, implantul dentar creeaza in osul maxilar, acolo unde dintii lipsesc, o radacina artificiala. Spre deosebire de lucrarile dentare in care se folosesc puntile, in cazul unui implant dentar nu vor fi sacrificati dintii situati in vecinatatea celui care trebuie inlocuit.Componentele implantului dentar in cazul implantului sub forma de radacinaIndiferent ca pacientul va decide sa mearga la unsau oriunde altundeva in tara, reconstructia prin implant sub forma de radacina este un procedeu unic si va necesita urmatoarele componente:- corpul implantului: inlocuieste radacina dintelui natural;- capa de vindecare (gingivaforma): rolul sau este de a ghida vindecarea in conditii foarte bune a gingiei. Se introduce in corpul implantului dupa ce procesul de osteointegrare este finalizat si se indeparteaza atunci cand se aplica bontul de vindecare;- bontul de vindecare: se insereaza in cea de a doua etapa chirurgicala, sub anestezie locala. In cel mult doua saptamani, in jurul acestuia se va dezvolta gingia, dupa care medicul dentist il va indeparta.- bontul de transfer: se utilizeaza in momentul in care se ia amprenta necesara executarii coroanelor dentare, cu scopul reproducerii cu exactitate a pozitiei implantului. Medicul dentist poate folosi amprentarea cu lingura deschisa sau cu lingura inchisa si, in functie de aceasta procedura, se stabilesc si bonturile.- implantul analog: se aseamana mult cu implantul dentar. Tehnicianul dentar utilizeaza acest dispozitiv din otel inoxidabil pentru a reproduce corect pozitia implantului in modelul de ghips.- bontul protetic: face legatura intre implant si lucrare, oferind sustinere pentru coroana. Acesta poate avea forme si structuri diferite si poate fi realizat din metal sau din zirconiu. Functia sa este similara dintelui natural.- surubul de fixare: cu aceasta piesa de dimensiuni mici, medicul dentist face legatura intre toate partile unui implant dentar.- coroana dentara: rolul sau este atat estetic, cat si functional. Aceasta implica un pret suplimentar, dat fiind faptul ca se lucreaza separat in laborator. De fapt, cand vine vorba despre, medicii stomatologi ofera pacientului un cost total care include: cost implant + cost coroana.- Extrem de rar utilizate si doar atunci cand osul maxilarului nu permite un alt tip de implant, ori cand nu este posibila grefa osoasa.- Se utilizeaza in cazul pacientilor care sufera de grave deteriorari ale mandibulei, carora nu li se poate monta o proteza.Un tip de implant rar utilizat. Consta in aplicarea cadrului metalic al implantului direct pe osul maxilarului, acesta fixandu-se in os odata cu vindecarea gingiei. Pe cadrul metalic aplicat in tesutul gingival se vor atasa stalpi de suport de care, in final, dintii artificiali se vor sprijini. Pretul acestui tip de implant este mai mare deoarece se executa pe comanda pentru fiecare pacient.Extrem de rar utilizate pentru faptul ca implica o procedura ampla (se fac in regim de spitalizare, sub anestezie generala), implanturile dentare transosoase se adreseaza pacientilor carora nu li se pot face implanturi intraosoase si combina elementele celor doua tipuri de implanturi mentionate anterior: endoosos si subperiostal.