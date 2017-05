Amestecul minune care scade tensiunea si colesterolul

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au cautat leacuri in natura. Afectiunile cele mai comune si-au gasit astfel tratamentul in cele mai simple moduri. Unul dintre remediile stravechi este o combinatie de ingrediente pe care le ai la indemana in casa. Iar beneficiile lui sunt uriase: vindeca anumite boli si imbunatateste sistemul imunitar.Pentru a prepara acest leac ai nevoie de:• 1 lingurita zeama de lamaie• 1 catel de usturoi prajit• 1 lingurita de otet de cidru de mere• 1 bucata de ghimbir ras• 1 lingurita de miereMod de preparare:Se amesteca toate ingredientele pana se combina. Cantitatile sunt doar pentru o doza, insa daca pregatesti o cantitate mai mare o poti depozita in frigider pentru cel mult 5 zile.Consuma acest amestec inainte de masa. Dupa prima saptamana vei observa deja rezultatele. Tensiunea arteriala va fi normalizata, iar colesterolul va scadea simtitor. In plus, te vei bucura de o stare generala foarte buna.