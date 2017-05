Analiza Ponderas Academic Hospital: la 8 din 10 pacienti diabetul zaharat tip 2 s-a remis la un an de la operatia bariatrica

considerente socio-emotionale

afectiunile declansate din cauza obezitatii

aspectului fizic.

Ponderas Academic Hospital, singurul centru de excelenta in chirurgia bariatrica si metabolica din Estul Europei cu dubla acreditare, a efectuat o analiza asupra evolutiei pacientilor dupa operatia bariatrica. Scopul a fost de a observa rezultatele inregistrate de acestia privind atat scaderea ponderala, cat si remiterea sau ameliorarea diabetului si a altor boli asociate obezitatii.Datele analizei arata ca peste 80% din pacientii cu diabet zaharat tip 2, asociat obezitatii, au inregistrat valori normale ale glicemiei si hemoglobinei glicozilate prevenind foarte eficient instalarea sau evolutia complicatiilor diabetului, la un an de la operatie.”, precizeaza Prof Dr Catalin Copaescu, Chirurg de Excelenta, Director Medical Ponderas Academic Hospital.Mai bine de 70% dintre pacientii operati in ultimul an dezvoltasera deja diferite afectiuni din cauza obezitatii, iar printre bolile cu cea mai mare incidenta sunt diabetul zaharat, apneea de somn, dislipidemia, hipertensiunea arteriala, ficatul gras.In cazul pacientilor diagnosticati cu(tulburare a somnului ce presupune pauze in respiratie), 8 din 10 pacienti scapa de aceasta boala la un an de la operatie, potrivit datelor spitalului. Chiar din prima luna post-operator, mai bine de 66% reusesc sa isi amelioreze apneea de somn.Pe langa diabet, si problemele cardiovasculare sunt des intalnite la pacientii obezi, astfel ca mai bine de 40% din ei ajung de la cardiolog direct la operatiile bariatrice. Cu ajutorul bariatriei, mai bine de 33% din pacientii cu hipertensiune arteriala au inregistrat normalizarea tensiunii arteriale in primele 3 luni de la operatie.Conform studiului, peste 50% din pacientii bariatrici declara ca au apelat la chirurgie din: isi doresc sa se simta mai bine in pielea lor, sa isi recapete increderea de sine sau sa fie acceptati in societate.adauga Dr. Copaescu.Apoi, pacientii amintesc ca principale motive pentru care vor sa slabeasca suntsi imbunatatirea”, completeaza Prof. Dr. Catalin Copaescu.Cu toate ca peste 56% dintre bărbații români sunt supraponderali și obezi, în timp ce în rândul femeilor 48% se confruntă cu această afecțiune, femeile care au apelat la chirurgia bariatrica sunt mai numeroase (66%) decat barbatii (34%).Potrivit studiului intern, inca din prima luna de la operatie, pacientii pierd in greutate aproximativ 25% din excesul ponderal, iar la 3 luni de la operatie inregistreaza scaderi de pana la 45% din kilogramele in plus pe care le aveau inainte de operatie.Mai mult, la 6 luni de la operatie pacientii deja reusesc sa treaca de la obezitate in grad avansat (grad 3 sau obezitate morbida) la statutul de supraponderal sau chiar normoponderal, pierzand peste 60% din excesul ponderal.Cel mai greu pacient operat la spitalul Ponderas cantarea la momentul internarii putin peste 300 kg.Dupa un an de la operatie a pierdut mai bine de 140 de kg. In perioada de pana la 2 ani, a reusit sa piarda, in total, peste 210 kg din greutatea initiala.In cei 15 ani de la introducerea chirurgiei bariatrice laparoscopice in Romania, peste 7000 de romani au trecut prin interventii chirurgicale de slabire efectuate de catre Prof. Dr. Copaescu si echipa sa. In prezent, Ponderas Academic Hospital este lider de piata in interventiile metabolice, operand peste 60% din totalul celor efectuate la nivel national.