Asigurati-va echilibrul bioenergetic cu Torser

Știm cu toții cât de periculoase sunt radiațiile electromagnetice, geopatogene, psihotronice sau de altă natură pentru organismului nostru. Din acest motiv, trebuie să ne protejăm cât putem de mult de acestea. Cu ce ne putem proteja? Cu Torser.Torser este dispozitivul care ne protejează de diferite tipuri de radiații. De asemenea, este un stimulator bioenergetic portabil, care ne asigură o protecție bioinformațională complexă. Ne stimulează bioenergetic corpul prin biorezonanță de uz extern, fără folosirea vreunei surse de alimentare electrică.Datorită caracteristicilor sale, Torser este un dispozitiv unic și se bazează pe tehnologii avansate din fizica cuantică. Se poate utiliza pentru profilaxia diferitelor afecțiuni de către persoanele de orice vârstă.Trăim într-o perioadă în care tehnologia avansează în permanență, iar acest lucru ne permite să folosim tot felul de dispozitive electrice și electronice, zilnic. Folosirea telefonului mobil, a pc-ului, a laptop-ului, televizorului, imprimantei, cuptorului cu microunde etc., se realizează constant. Sunt dispozitive care ne ușurează activitățile zilnice. Prin urmare, ni se pare firesc să le folosim.Însă tot zilnic avem dureri de cap, amețeli, dureri articulare etc. O posibilă cauză a acestor probleme o reprezintă folosirea tuturor acestor aparate. Aparatele electronice, în timp ce funcționează creează câmpuri de torsiune din stângă, influențându-ne în mod negativ pe toți care le folosim. Aceste câmpuri penetrează în profunzime și nu se supun ecranării. Din acest motiv, Torser, dispozitivul de protecție personală reprezintă soluția ideală.Torserul este o sursă artificială de câmpuri de torsiune de dreaptă, care în momentul în care interacționează cu câmpurile de torsiune de stânga le deviază și le neutralizează.Radiațiile electromagnetice au efecte extrem de dăunătoare asupra organismului nostru. Toate aparatele electrice și electronice pe care le folosim zilnic emit astfel de radiații care ne pot da dureri de cap, amețeli, irascibilitate etc.Fiind creat după o metodă revoluționară, Torser ne protejează organismul contra radiațiilor electromagnetice și nu numai. Efectele sale benefice au fost confirmate de studiile efectuate de cercetătorii în domeniu, de medici, de oameni de știință.După cum deja am precizat, acest dispozitiv poate fi utilizat de persoanele de orice vârstă și ocupație. Însă el este recomandat în special celor care se află în contact permanent cu aparatele electronice. Pentru cei care lucrează în It, pentru manageri, contabili, economiști, programatori, jurnaliști etc., Torser este soluția ideală, având în vedere că îi poate proteja de radiații.Acest dispozitiv reechilibrează și păstrează capacitatea de funcționare optimă a organismului. De asemenea, asigură protecție corpului uman prin curățarea și protejarea câmpului bioenergetic al omului contra radiațiilor emise de diversele aparate electronice. În plus, înlătură factorii și stresul geopatogen din case, birouri, spitale, cabinete medicale etc.Reechilibrează din punct de vedere energetic și bioinformațional corpul uman și restabilește câmpul energo-informațional al acestuia. Înlătură și diferitele influențe negative emise de alte persoane.Odată cu achiziționarea sa de pedupă primele zile de utilizare, cei care au folosit acest dispozitiv au confirmat faptul că s-au simțit mai bine din punct de vedere psihic, și-au redobândit echilibrul psihoemoțional, au dormit mult mai bine, mai profund, ceea ce este foarte important pentru refacerea organismului.De asemenea, au constatat că acest dispozitiv a accelerat procesele de vindecare în timpul diferitelor tratamente, a ameliorat semnificativ durerile și a contribuit la dispariția lor de îndată ce l-au utilizat în anumite zone ale corpului etc. Raza de acțiune a acestui dispozitiv este de 2, 5 metri iar perioada de funcționare este de 10 ani. Fiindcă nu se încarcă pe bază de baterii sau pe bază de conectare la priză, Torser nu produce câmpuri electromagnetice negative. El este un dispozitiv care acționează la nivel fizic, energetic și informațional. Acestea sunt cele trei nivele principale ale organismului.Mulți experți îl considerăavând în vedere că se bazează pe trei tehnologii din domeniul militar și contribuie la ameliorarea sau chiar dispariția durerilor, mărește, echilibrează și asigură protecție câmpului energetic al utilizatorului etc.Torser este patentat în 84 de țări iar principiile sale de funcționare sunt recunoscute prin 10 brevete speciale.După cum se poate observa, Torser este un dispozitiv benefic tuturor, ținând cont de perioada de dezvoltare tehnologică în care trăim. Folosirea aparatelor electronice de ultimă generație reprezintă în această perioadă o necesitate și nu un moft. Din acest motiv, Torser poate fi aliatul ideal în lupta contra radiațiilor care au efecte atât de nocive asupra organismului nostru.