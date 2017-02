ATENTIE. Aceste lucruri pe care le folosesti zilnic provoaca cancer

Iata cateva dintre lucrurile pe care le folosesti zilnic si care te afecteaza in mod direct:Vasele non-aderente pentru gatit sunt din ce in ce mai utilizate in bucatariile romanilor. Studiile au aratat faptul ca aceste vase elibereaza substante chimice toxice care patrund in alimente in timpul gatitului. Practic, atunci cand se incalzesc, in invelisul acestor vase incep sa se produca reactii chimice la nivel molecular. In acel moment sunt eliberate particule toxice si gaze pe baza de fluor, multe dintre ele cancerigene. De aceea, recomandabil este sa se foloseasca vase din sticla sau vase ceramice de bucatarie.Multe persoane cred ca inlocuirea zaharului cu indulcitorii artificiali reprezinta o solutie sanatoasa. Desi exista o multime de indulcitori naturali sanatosi, cel mai frecvent utilizati sunt exact cei care tind sa fie mai nocivi decat zaharul. Iata care sunt cei mai periculosi:- Acesulfam K: poate fi cancerigen, cauzand tumori si afectand sarcina;- Aspartamul: a fost corelat cu cancerul de piele si poate fi mortal pentru persoanele cu fenilcetonurie;- Zaharina: poate cauza cancer de vezica urinara, este greu de digerat si ajunge sa fie eliminata de catre ficat neprocesata;- Sorbitolul: este doar partial digerat in intestine, provoaca diaree, balonare si gaze.In schimb, aceste produse artificiale pot fi inlocuite cu indulcitori naturali, cultivat fara rafinare:- Stevia: scadea tensiunea arteriala si reduce nivelul de zahar din sange;- Eritritol: nu are nici un efect asupra nivelului de zahar din sange, insulina sau colesterol;- Xilitol: poate imbunatati densitatea oaselor si pentru a reduce riscul de aparitie a cariilor dentare.Cand bei lichide sau consumi alimente din recipiente din plastic, substantele chimice nocive eliberate de aceste vase patrund in organism odata cu alimentele sau lichidele ingerate. Printre aceste substante chimice se afla Bisfenol A, care este folosit pentru a intari plasticul. Multe studii au legat Bisfenol A de efecte negative asupra creierului la fetusi, sugari si copii mici. De preferat este folosirea recipientelor refolosibile din sticla sau inox.Odorizantele sunt deseori promovate ca fiind in masura sa scape casa de mirosurile patrunzatoare si de gazele nocive. Cercetarile recente sugereaza insa ca tocmai gazele emanate de aceste produse sunt mai periculoase decat fumul de tigara. Aceste substante toxice pot provoca probleme respiratorii mergand pana la astm, dezechilibru hormonal si chiar cancer.O alternativa naturala la odorizantele conventionale este utilizarea de uleiuri esentiale.