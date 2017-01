Cat de des trebuie sa iti faci dus. Habar nu aveai asta

"Cat de des ar trebui sa facem dus?" Deratologii sustin ca raspunsul variaza de la persoana la persoana, dar totusi nu ar trebui sa intram sub dus mai des de trei-patru ori pe saptamana.Iata care sunt argumentele dermatologilor impotriva bailor zilnice, cu apa fierbinte:- deshidrateaza pielea, care va deveni foarte uscata;- predispun pielea la iritatii;- se indeparteaza prea des bacteriile bune care exista in mod natural pe piele si care au rol protector;- creste riscul afectiunilor dermatologice.Exista dovezi convingatoare care sugereaza faptul ca dusurile zilnice sunt daunatoare. Potrivit specialistilor, sapunurile lichide perturba echilibrul acido-bazic al tesuturilor pielii, care se usuca, iar in acelasi timp este distrus stratul natural de grasime, care protejeaza pielea de bacterii si micoze.In functie de activitatea zilnica pe care o desfasori, medicii sustin ca ar fi indicat sa faci un dus o data la doua zile, iar in restul zilelor sa te speli doar in zonele intime si la sub brat.