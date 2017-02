Ce patesti daca iti schimbi rar lenjeria intima

Potrivit unui studiu realizat in 2012, fiecare femeie are, in medie, 34 de perechi de chiloti, comparativ cu 12, cat era media in 1999. De aceea, e putin probabil sa nu ai in sifonier lenjerie intima curata pentru a te putea schimba zi de zi.Iti vom dezvalui in continuare cateva dintre riscurile la care te expui daca imbraci aceeasi pereche de chiloti mai multe zile la rand:Orice parte a corpului, nu doar zona intima incepe sa sufere atunci cand nu este acoperita cu haine curate. Pruritul, adica, pe romaneste, mancarimea este unul dintre efecte si este jenant sa simti nevoia sa te scarpini in unele zone “rusinoase”. De asemenea, chilotul nespalat des poate irita pielea sensibila, ceea ce este extrem de deranjant.Toate acestea se intampla din cauza acumularii de bacterii in tesatura lenjeriei intime, care se transfera apoi pe pielea sensibila din zona pubiana.Mai intai apare mancarimea, apoi vin inflamatiile si eruptiile cutanate, care pot fi sub forma de roseata, umflaturi si chiar de rani. Atunci cand sunt usoare, iritatiile se pot “trata” prin simpla schimbare a lenjeriei intime. Cand se complica, poate fi necesaj ajutor medical, cu atat mai mult cu cat sunt extrem de incomode, chiar dureroase.Bacteriile descompuse din urina produc mirosuri neplacute. Cu toate acestea, si vaginul poate transmite anumite mesaje de avertizare, tot prin intermediul mirosurilor. Lipsa se prospetime din zona intima se resimte. Cu cat igiena este mai riguroasa, cu atat riscul ca mirosurile ciudate sa isi faca loc este mai mic.Lenjeria de corp care a absorbit transpiratie trebuie schimbata de urgenta. Umezeala este mediul propice pentru dezvoltarea bacteriilor si a fungilor, motiv pentru care nu e recomandat sa se pastreze prea mult timp pe corp. Riscul de contractare a unei infectii este mare.De preferat este lenjeria din bumbac. Cea din poliester sau cea din dantela devine mult mai periculoasa in acest context.Infectiile urinare pot fi periculoase. Acestea apar atunci cand bacteriile ajung in tractul urinar. Spre exemplu, daca porti o pereche de chiloti mai mult timp, exista riscul ca particulele de fecale sa ajunga pe tesatura si, prin frecare, sa ajunga in zona de evacuare a urinei. De aici si pana la diagnosticarea unei infectii urinare este doar un pas.Schimbarea cu regularitate crescuta a lenjeriei intime si spalarea ei la temperaturi inalte are rolul de a ucide bacteriile si de a preveni astfel neplacerile create de infectii.