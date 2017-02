Ce reprezinta petele mici si albe de pe unghii

Petele de pe unghii poarta denumirea de leuconichia. Ele nu reprezinta lipsa de calciu si nici de zinc, asa cum se mai spune. De cele mai multe ori, ele nu reprezinta nimic grav si apar in urma unor traumatisme minore care au loc in timpul cresterii unghiei. E posibil sa nici nu-ti dai seama cand te-ai lovit, fiindca pata nu apare pe loc, ci in timp, in cateva saptamani. La copiii mici sunt cauzate de cele mai multe ori de muscaturile unghiilor. Aceste linii dispar, de obicei, de la sine, pe masura ce creste unghia.Atunci cand este cauzata, insa, de boli cronice, petele albe de pe unghii semnaleaza scaderea albuminei din sange ori o boală cronica de ficat. Ciroza, herpesul sau chimioterapia duc, de asemenea, la aparitia unor astfel de linii. E indicat sa mergi la medic daca iti apar frecvent.