Ce ti se intampla daca iei anticonceptionale

Unul dintre avantajele contraceptivelor este legat de faptul ca iti regleaza ciclul menstrual. Stii cu exactitate cand te vei afla la menstruatie, astfel incat sa nu fii luata prin surprindere.In cele mai multe din cazuri, administrarea de anticonceptionale poate provoca o usoara uscare a mucoasei vaginale. Din acest motiv, va trebui cel mai probabil sa folosesti lubrifiant in timpul partidelor de amor.Un alt avantaj al tratamentului cu anticonceptionale este dat de faptul ca menstruatia devine mult mai scurta si mai putin abundenta.Sa iti simti sanii aproape mereu durerosi, foarte sensibili, nu este tocmai placut. Pare ca retraiesti perioada adolescentei, atunci cand ti se dezvoltau sanii. Sa cobori scarile in graba sau sa alergi dupa un autobuz fara sa porti sutien poate fi foarte dureros. La fel si dormitul pe burta. In schimb, fiind mai sensibili la atingere ar putea sa sporeasca placerea in dormitor.Daca nu iti doresti copii, atunci aceasta poate fi o solutie pentru a-ti pastra activitatea sexuala fara niciun fel de griji. Riscul de a ramane insarcinata in timpul utilizarii pastilelor anticonceptionale este extrem de redus, atata vreme cat sunt folosite corect: zilnic, la aceeasi ora. Unele pastile chiar garanteaza risc mai mic de 0.02% de a ramane insarcinata atata timp cat sunt folosite.Pilula contraceptiva se afla in degatura directa cu hormonii, pe care uneori ii poate da peste cap. Astfel, ai putea resimti stari de oboseala, chiar si somn in momente total nepotrivite. Sindromul premenstrual ar putea fi mai accentuat.Multe femei sufera de dureri premenstruale, insa anticonceptionalele au si acest beneficiu: diminueaza foarte mult aceste simptome.