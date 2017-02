Ceaiul folosit de mii de ani care arde rapid grasimea de pe abdomen

Este vorba despre Tulsi sau busuiocul indian. Acesta se considera ca are o mare putere de vindecare. Cercetarile moderne clasifica Tulsi drept o planta adaptogena. Plantele adaptogene s-au dovedit a sprijini sistemul imunitar natural al corpului in timp ce ajuta la ameliorarea starilor negative ale organismului si reduc stresul. Este si motivul pentru care ceaiul obtinut din aceasta planta este extrem de apreciat.In ziua de azi, busuiocul sfant este consumat mai ales sub forma de suplimente sau ca ceai de Tulsi si se utilizeaza in special pentru tratarea anxietatii, oboselii suprarenale, hipotiroidismului, acneei si zaharului din sange.O echipa de cercetatori din Thailanda a initiat un studiu pentru a determina eficienta uleiurilor esentiale de busuioc sfant contra bacteriilor care cauzeaza aparitia acneei. Ei au descoperit ca o concentratie de 3.0% de ulei de busuioc sfant este cea mai eficienta contra bacteriilor care determina aparitia acneei. Cercetatorii au descoperit prezenta eugenolului, un antimicrobian folosit in tratarea diverselor afectiuni ale pielii.Busuiocul tulsi poseda proprietati impresionante antiinflamatorii si de stimulare imunitara care combat febra, durerea, stresul si protejeaza organe vitale precum ficatul. In consecinta, persoanele care consuma in mod regulat tulsi au sanse mai reduse de a avea un sistem imunitar scazut si sunt mai putin predispuse sa dezvolte celule canceroase.Extractele din tulsi protejeaza contra mortalitatii si bolilor cauzate de expunerea la radiatii.Ceaiul de tulsi ajuta la detoxifierea organismului, are efect laxativ, regleaza digestia, combate constipatia si favorizeaza eliminarea gazelor intestinale. In plus, contribuie la pierderea kilogramelor si reduce grasimea abdominala rapid, fiind un aliat perfect in diete.