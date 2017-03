Cele 10 secrete ale unei femei ce se pregateste de primavara

A venit caldura si de abia asteptam sa ne imbracam in haine subtiri de primavara.Dieta, exercitiu fizic, produsele cosmetice, terapiile la centrul de infrumusetare, toate sunt arme importante in lupta fiecarei femei pentru o silueta de invidiat.Iata 10 secrete ca sa arati superb in aceasta primavara:Mai ales la inceput de primavara, organismul are nevoie de o purificare. Stiai ca fiecare organism are o „cifra magica” care te ajuta sa stii de cate calorii are nevoie organismul tau pe durata unei zile?! Prin analiza medicala In Body afli care cura de detoxifiere a organismului iti este indicata si de cate calorii are nevoie organismul tau.Dupa perioada rece, pielea corpului este lipsita de vitalitate, deshidratata si predispusa la pete inestetice. Specialistul Cellulem Block te sfatuieste sa apelezi la, care are actiune anticelulita si este potrivit pentru orice tip de piele. Un alt „must” pentru o piele hidratata este, care indeparteaza delicat celulele de piele moarte si ajuta la recapatarea stralucirii naturale a acesteia.Specialistul Cellulem Block iti recoamanda cel putin o data pe saptamana un tratament pe baza de alga marina bruna Adip-ex sau argila alba No-tox . Se stie ca alegele marine brune sunt bogate in iod, vitamina E, C, au efect antioxidante, ardere de grasimi, iar argila alba contine minerale, calciu, fier, potasiu care elimina toxinele din organism.Mersul pe jos nu poate fi considerat exercitiu fizic. Organismul are nevoie de exercitii fizice complexe si efectuate locatizat pentru a redefi conturul corporal. Cellulem Block iti ofera doua solutii rapide de fitness intensiv: Termo-electrostimularea siDatorita gradului de personalizare, procedurile ofera solutii unei palete foarte largi de probleme estetice: combate celulita in toate stadiile, tonifiaza musculatura, elimina retentia hidrica si reface fermitatea pielii.Protectia impotriva razelor UVA si UVB trebuie aplicata inca de la aparitia soarelui. SPF-ul mentine tineretea tenului. Dupa cum bine stim toate, nu acordam o mare importanta factorului de protectie. Din dorinta de a ne bronza, renuntam sa protejam tenul. Total gresit! Factorul de protectie protejeaza pielea de arsuri solare, pete hiperpigmentare, pistrui si permite tenului sa se bronzeze frumos. Folosestesub forma de spray care nu incarca tenul si este rezistent la transfer., eliminarea excesului de lichide din organism, prin stimularea circulatiei limfatice. Principala calitate a acestei proceduri este ca ajuta in procesul de slabire, iar prin acest masaj pneumatic se combate constipatia, se previne aparitia varicelor si fragilitatilor capilare.Acordati atentia pe care o meriti! Un ten curat si sanatos este elementul cheie al frumusetii naturale, de aceea curatarea lui este esentiala. Impuritatile, transpiratia si excesul de sebum conduc la obturarea porilor si aparitia acneei si a punctelor negre. O data pe luna efectueaza unsi sa nu ramai cu semne, datorita ingredientilor activi naturali curata in profunzime fara a afecta stratul lipidic al pileii, chiar si punctele negre.Celulita nu face deosebiri intre femei tinere sau mature, slabe sau corpolente. Odata cu venirea primaverii, toate ne dorim sa scapam rapid de celulita., trateaza celulita in toate stadiile actionand in profunzime favorizand arderea grasimilor cu ajutorul unor vibratii ultrasonice intradermice nedureroare.Curele de slabire nu sunt niciodata de ajuns pentru a elimina „colaceii de grasime” formati in anotimpul rece. Laserul de ultima generatie i-Lipo te ajuta sa scapi rapid de grasimea de pe abdomen, problema cu care se confrunta majoritatea femeilor.si reduce masa de grasime din organism.Odihna suficienta este o conditie obligatori pentru un aspect exterior impecabil, de aceea somnul de noapte de cel putin 7-8 ore ajuta organismul in regenerarea pielii. In timpul somnului se formeaza noi celule care le inlocuiesc pe cele vechi.