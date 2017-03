Cele 3 reguli esentiale pentru protejarea coloanei, a muschilor si a articulatiilor

Stii sa stai, sa mergi, sa alergi, sa ridici, sa dormi corect? Pentru orice persoana adulta raspunsul intuitiv este: desigur! Si totusi cei mai multi dintre noi ne petrecem cea mai mare parte din timp in pozitii nenaturale, ce pun presiune asupra articulatiilor, solicita anumite grupe de muschi (in timp ce altele raman neutilizate) si afecteaza in timp coloana vertebrala. Stilul de viata modern presupune ore intregi petrecute la birou si la volan, cumparaturi facute pe fuga si activitate fizica in sensul clasic redusa la minim.Daca anumite afectiuni precum artroza sau poliartrita reumatoida au cauze ereditare iar scenariul cel mai bun consta doar in incetinirea evolutiei lor si ameliorarea simptomelor, altele pot fi chiar prevenite sau mentinute complet sub control daca iti insusesti cateva reguli de baza privind protejarea propriului corp, dar si gestionarea corecta a fazelor de preventie si tratament.Daca petreci peste 8 ore pe zi la birou, in fata calculatorului, stii ca asta poate insemna muschi tensionati, durere de gat, de genunchi, de coate, simptomele spondilozei se pot inrautati iar mobilitatea articulatiilor este afectata. Exista foarte multe reguli eficiente pentru corectarea posturii, insa cea mai usor de tinut minte si de aplicat este regula de 90:- unghi de 90 de grade intre partea posterioara a coapselor si gambe;- unghi de 90 de grade la nivelul coatelor (antebratul paralel cu solul, palma indreptata usor in jos spre tastatura);- unghi de 90 de grade intre trunchi si coapse (coloana usor arcuita conform curburii scaunului sau a unui suport special);- unghi de 90 de grade intre directia privirii si partea superioara a monitorului.Aceasta regula nu este extrem de restrictiva. Unghiul nu trebuie sa fie perfect, 90 este doar o cifra orientativa, insa esential este sa mentii coloana dreapta in permanenta, barbia usor ridicata, coatele apropiate de corp, talpile lipite de sol si palmele paralele cu biroul sau usor lasate in jos.Regula echilibrului vizeaza in primul rand miscarea si inseamna revenirea la postura naturala a corpului si evitarea suprasolicitarii anumitor zone de muschi sau articulatii. De pilda, in alergare evita sa calci doar pe calcaie sau pe varfuri. Foloseste, in schimb, intreaga talpa. In mers mentine coloana vertebrala dreapta, barbia sus si privirea inainte. Nu cara greutati mari intr-o singura mana, ci distribuie-le in ambele maini pentru a-ti proteja coloana si articulatiile. Apleaca-te indoind genunchii si nu arcuindu-ti coloana. Nu te rasuci din coloana, ci ajutandu-te de pasi mici.Corpul are propriul sau sistem de a-ti comunica atunci cand ceva este in neregula, iar pricipalul limbaj este durerea. Regula echilibrului inseamna reconectarea cu propriul corp, ascultarea propriilor nevoi si restabilirea unei comunicari eficiente minte-corp pentru sanatatea intregului organism.Acest principiul este extrem de simplu si de intuitiv: starea naturala a organismului este de sanatate, iar modalitatea fireasca de a o restaura este tot prin metode naturale. Implica punctele anterioare – revenirea la echilibru si reconectarea cu propriul corp – si atrage atentia asupra alegerilor pe care le facem in vederea protejarii sanatatii.Pornind de la acest principiu fundamental si identificand doua nevoi esentiale ale pacientilor - de tratare eficienta a simptomelor, dar si de protejare, in acelasi timp, a organismului impotriva efectelor neplacute ale tratamentelor de lunga durata – Himalaya Wellness a creat Rumalaya, echipa pentru sanatatea muschilor si a articulatiilor. Cele doua produse – Rumalaya gel si Rumalaya forte – contin doar ingrediente active din plante si sunt bazate pe principii vechi ale medicinei ayurvedice testate si perfectionate in urma a ani de cercetare.combina efectele benefice ale Ghimbirului, Mentei, Scortisoarei, Salciei de Himalaya si Arborelui de Tamaie.Calitatile medicinale ale Ghimbirului sunt cunoscute si apreciate de secole, proprietatile sale antiinflamatorii fiind demonstrate inca din primele studii de laborator realizate pe aceasta planta in anii ’70. Scortisoara are efect antispastic, iar Salcia de Himalaya este un puternic agent de incalzire locala, cu efect vasodilatator, antiinflamator si antispastic, ce stimuleaza circulatia, permitand, astfel, substantelor active sa patrunda in piele. Mentolul din compozitia Mentei este antibacterian, antioxidant si puternic analgezic, ajutand la relaxarea musculara. In plus, previne aparitia iritatiilor de la nivelul pielii ce pot fi cauzate de folosirea indelungata a produselor antiinflamatoare. Rumalaya gel poate fi folosit in toate afectiunile osteoarticulare si musculare, de la spondiloza cervicala sau lombara, pana la intinderile musculare sau traumatismele sportive.Pentru un maxim de eficienta, asociaza Rumalaya gel cu tabletele. Pentru ca nu are reactii adverse gastrointestinale sau cardiace, Rumalaya forte poate fi administrat in cure de lunga durata si reprezinta o buna alternativa la utilizarea antiinflamatoarelor nesteroidiene. Plantele din compozitia sa – Guggul, Tamaie Indiana, Lemn dulce, Galangal mare, Guduchi, Ghimbir - combat inflamatia si durerea, cresc mobilitatea articulatiilor si intarzie degradarea progresiva a cartilajului articular. Rumalaya forte este recomandat pentru afectiuni inflamatorii osteoarticulare si musculare reumatice sau post-traumatice, artroza (coxartroza, gonartroza, etc.), spondiloza, artrita, poliartrita reumatoida, guta, umar inghetat, inflamatii post-traumatice (fibrozite, bursite, capsulite, tendinite, sinovite).Toate produsele Himalaya sunt supuse cercetarii timp de mai multi ani si fiecare planta medicinala utilizata este studiata si testata individual pentru eficacitate. Produsele fabricate de compania Himalaya Wellness reprezinta combinatii complexe de plante ce actioneaza sinergic pentru combaterea diverselor afectiuni, plante care sustin absorbtia substantelor active si plante care combat potentialele efecte negative, pentru formule mai rapide si mai sigure. Departamentul de Cercetare si Dezvoltare al companiei Himalaya este alcatuit din peste 200 de specialisti – medici, biochimisti, farmacisti, iar gama farmaceutica Himalaya este recunoscuta si recomandata in prezent de peste 300.000 de doctori si de specialisti din 90 de tari din intreaga lume.