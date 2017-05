Consumi acest tip de carne? Riscul sa mori mai repede e urias

Cercetatorii au examinat date de la peste 530.000 de adulti in varsta cuprinsa intre 50 si 71 de ani si au constatat ca oamenii care au consumat in principal carne rosie au prezentat risc cu 26% mai mare de a muri dintr-o varietate de cauze, decat cei care au mancat mai putin acest tip de carne.Constatarile oamenilor de stiinta confirma rapoarte anterioare cu privire la asocierea dintre carnea rosie si moartea prematura. Carnea rosie include carne de vita, miel si carne de porc, in timp ce carnea alba include carnea de pui, curcan si peste."Am constatat faptul ca, pentru acelasi consum total de carne, persoanele care au raportat o dieta cu o proportie mai mare de carne alba au avut rate de mortalitate prematura mai scazuta", sustine Arash Etemadi, de la Institutul National al Cancerului SUA, autorul studiului.Cercetatorii au analizat cauzele de deces si au constatat ca, in cazul persoanelor care au consumat preponderent carne rosie, acestea au ajuns sa sufere de noua maladii: cancer, boli cardiace, boli vascular-cerebrale, boli respiratorii, diabet, infectii, boala Alzheimer, boli renale si afectiuni hepatice cronice.Per ansamblu, 128.524 de persoane au ca principala cauza a decesului cancer, boli de inima, boli respiratorii si accident vascular cerebral. Numai riscul bolii Alzheimer nu era legat de consumul de carne rosie.Anumite ingrediente din carnea rosie, inclusiv compusi cunoscuti sub denumirea de nitrati si un tip de fier numit fier heme, pot explica de ce exista o rata atat de mare de mortalitate in cazul consumului de carne rosie.Consumul de fier heme a fost asociat cu o cota de 15% mai mare a mortalitatii timpurie. Nitratii din carnea prelucrata au fost asociati cu un risc crescut de deces mai sporit cu 15%.Carnea procesata poate produce produse chimice care cauzeaza cancer, in timp ce grasimile saturate din carne pot creste riscul bolilor cardiovasculare.