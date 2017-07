Cum sa ai un somn linistit pe canicula

Lipsa unui somn odihnitor pentru o perioda mai lunga de timp este asociata cu aparitia mai multor probleme de sanatate. Somnul este vital pentru sanatatea noastra, de aceea trebuie sa avem grija sa ne odihnim suficient.Astfel, persoanele care au parte de mai putin de sapte ore de somn pe noapte prezinta un grad ridicat de risc pentru obezitate, depresie, afectiuni ale inimii, boli metabolice. Si migrenele te pot sacai mai des. La toate acestea se adauga scaderea puterii de concentrare, aparitia anxietatii, randamentul scazut la serviciu. Nu in ultimul rand, ne este afectata si infatisarea, sustine un studiu care apartine oamenilor de stiinta de la Universitatea Karolinska. Persoanele care nu dorm suficient au un aspect al fetei mai neingrijit, obosit.Persoanele care sufera de tulburari ale somnului pot sa experimenteze stari de somnolenta pe timpul zilei, ceea ce le poate afecta capacitatea de gandire, le incetineste modul de actiune.Daca te numeri printre cei afectati, este timpul sa iei masuri.Ca sa te odihnesti bine noaptea, conteaza sa ai aceeasi ora de culcare in fiecare seara, dar si aceeasi ora de trezire. Se creeaza astfel o rutina de somn. O alta masura importanta este ca atunci cand mergi la culcare sa iti creezi un mediu relaxant. Aeriseste bine dormitorul, pune o muzica relaxanta, care sa iti induca o stare de bine si nu uita sa lasi dispozitivele mobile in alta camera. Pe timpul verii temperaturile caniculare pot fi si ele un factor care contribuie la aparitia insomniilor. Ideal ar fi sa lasi aerul conditionat pornit in dormitor, astfel incat inainte de culcare sa se creeze o temperatura confortabila. Temperatura ideala pentru dormitor este de 23-24 de grade Celsius.Daca iti plac jocurile video, daca ai obiceiul sa urmaresti seriale la televizor sau daca lucrezi de acasa esti mai predispus la aparitia tulburarilor de somn. Este recomandat sa intrerupi orice activitate care are legatura cu serviciul, dar si activitatile care se desfasoara in fata unui ecran (laptop, televizor, smartphone, calculator) cu o ora inainte de culcare. Nu este indicat nici sa te culci imediat dupa ce ai luat masa, pentru ca nu vei adormi usor.Lipsa somnului apare mai frecvent la persoanele care au probleme cu secretia de melatonina si serotonina.Gama Bien Dormir iti vine, de asemenea, in ajutor. Suplimentele naturale contin ingrediente despre care se stie ca induc somnul si reduc tensiunile nervoase, precum melatonina, passiflora, florile de tei, extractul de musetel, extract de valeriana.Bien Dormir Melatonina este special conceput pentru cei care lucreaza pe timp de noapte, in caz de suprasolicitare, la schimbarea fusului orar, dar si varstnicilor, pentru ca organismul lor secreta o cantitate mai mica de melatonina. Bien Dormir Valeriana se adreseaza celor care sufera de insomnii induse de anxietate, de stres si persoanelor care sufera de tulburari ale somnului. Atat Bien Dormir Melatonina, cat si Bien Dormir Valeriana se gasesc si in varianta forte.