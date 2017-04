Cum sa te refaci dupa ospatul de Paste

Pentru ca de Paste au loc adevarate abuzuri alimentare, dieta si sanatatea au nevoie de mici ajutoare prin care sa isi recapete echilibrul normal. Deoarece sarbatorile pascale sunt aproape, iti oferim cateva sfaturi de care sa tii cont dupa ce te bucuri de masa copiasa alaturi de familie si de prieteni.O viata sedentara este principala cauza de imbolnavire, asa ca sportul ar trebui sa faca parte din rutina de zi cu zi. Chiar daca esti un impatimit al oricarui tip de activitate fizica, sau daca, din contra, iti place sa lenevesti, dupa Paste este neaparat nevoie sa faci sport. Asta pentru ca in aceasta perioada alimentele specifice tind sa fie destul de satioase si intr-o oarecare masura si nesanatoase, grasimile sunt stocate in organism. Cea mai eficienta metoda de a le elimina si de a restabili un echilibru sanatos pentru corp si pentru minte este practicarea sportului. Activitatea fizica, in paralel cu o dieta alimentara corespunzatoare sunt doua dintre modalitatile de a-ti reveni dupa ce ai gustat din toate bunatatile de pe masa de Paste.Pentru orice tip de accesorii, adidasi sport si alte articole sportive, SportAddict iti sta la dispozitie cu o gama variata de produse.Pe langa amintirile frumoase cu care ramanem dupa Paste, este foarte posibil ca cei mai putin norocosi sa se aleaga si cu cateva kilograme in plus. Daca starea fizica de sanatate nu iti permite sa faci sport, atunci ai voie sa apelezi la un mic truc: produse de slabit . Ele se gasesc in farmacii si pe site-uri si te ajuta sa ajungi mai repede la greutatea dorita. Poti comanda aceste produse si pe Planteea.ro, pe care le vei primi prin curier.Perioada de dupa Paste este un moment oportun pentru o schimbare!Dupa ospatul de Paste, un singur lucru trebuie sa urmeze: detoxifierea prin lichide. Daca de Paste nu ai facut rabat de la nimic din preparatele de pe masa, acum este timpul sa uiti de ele si sa alegi alimente mai usoare si mai hidratante pentru corp, adica lichedele. Pentru restabilirea echilibrului hidroelectrolitic al organismului, apa este o potiune magica. Pe langa aceasta, mai poti consuma ceaiuri si sucuri naturale din fructe si legume, sau supe proaspete. Evita bauturile carbogazoase, la fel si pe cele alcoolice care nu sunt deloc sanatoase din cauza chimicalelor pe care le contin.Alege-ti aroma de ceai care iti place de pe ArtaCeaiului.ro.Este bine totusi ca la masa de Paste sa nu faci abuz de alimente cu prea multe calorii. Desi sunt delicioase, ele nu sunt bune pentru sanatate.