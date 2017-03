Cum scapi de apendicita sau de pietre la fiere fara urme

In urma cu mai bine de 20 ani, chirurgia laparoscopica devenea o metoda chirurgicala inovatoare, prin care se evita o incizie mare, cu recuperare foarte complicata pentru pacient. Astazi, progresele tehnologice din jurul nostru se regasesc si in medicina. Astfel, cea mai noua propunere chirurgicala laparoscopica este SILS (single incision laparoscopicsurgery), realizata cu ajutorul camerei 3D, o interventie cu o recuperare extrem de rapida, numita si "operatia fara cicatrici".Fata de operatia laparoscopica clasica, realizata prin trei pana la cinci taieturi, in interventia laparoscopica SILS instrumentarul chirurgical este introdus in abdomen printr-o mini-incizie realizata strict la nivelul ombilicului, avand ca rezultat un timp de vindecare mai rapid, dureri mai putine si o cicatrice practic "invizibila"."Este remarcabil cum progreseaza stiinta si tehnologia medicala. Astazi, interventii chirurgicale majore se pot face cu un traumatism minim pentru pacient." ne-a declarat Dl. Dr. Bogdan Barta, medic primar chirurgie generala, Seful Departmentului de Chirurgie Video-Asistata din Spitalul Euroclinic - Regina Maria."Felul in care ne ingrijim pacientii este prioritatea noastra majora. Chirurgia laparoscopica prin incizie unica este practicata deja de 5 ani in departamentul nostru. De curand apelam si la tehnologia tip 3D, astfel incat, chirurgul, prin intermediul ochelarilor chirurgicali, are posibilitatea observarii tridimensionale a organelor, si de aici intelegem acuratetea gestului chirurgical, ce exclude, practic, complicatii intraoperatorii. Suntem incantati ca acum putem oferi pacientilor nostri o procedura chirurgicala moderna, care continua sa transforme scena chirurgiei minim-invazive. Pacientii sunt foarte multumiti de rezultat, cicatricea fiind practic foarte putin vizibila, iar timpul de vindecare mult mai scurt, pacientul putand pleca acasa a doua zi."Peste tot in lume, interventiile laparoscopice au devenit standardul, chiar si atunci cand vorbim despre probleme complexe. Interventia laparoscopica/ SILS (incizieunicaombilicala) / 3D se realizeaza cu succes in Romania, inclusiv in regim de urgenta. Printre interventiile de urgenta care se pot realiza laparoscopic in tara noastra se numara colecistita acuta datorata litiazei biliare, apendicita acuta cu sau fara peritonita, ulcerul gastro-duodenal perforat, ocluziile intestinale inalte si inlaturarea tumorilor de colon.