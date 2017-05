Cum te protejezi de pietre la rinichi

In tara noastra, aproximativ una din zece persoane sufera de o afectiune a rinichilor. Bolile renale apar mai frecvent la cei care se confrunta cu infectii urinare recurente, la persoanele care au hipertensiune arteriala si diabet, cat si la cei care au nisip si pietre la rinichi ( litiaza renala).Persoanele care s-au confruntat cu pietre la rinichi au sanse ridicate ca litiaza sa reapara. Insa cu un stil de viata sanatos, cat si prin administrarea de suplimente alimentare care protejeaza rinichii, riscul recidivelor va fi unul mai mic.Pietrele la rinichi sunt de vina pentru aparitia colicilor renale. Semnele unei colici renale sunt durerea acuta in zona spatelui, greata, varsaturi, mictiuni frecvente, prezenta sangelui in urina si durere la urinare. Calculii renali pot fi eliminati in urma unor interventii chirurgicale clasice sau laparoscopice. Lasata netratata, litiaza renala poate duce la aparitia de complicatii renale, iar persoanele afectate au si un grad mai mare de risc de a face infectii urinare. Infectiile urianre afecteaza mai ales femeile, insa pot aparea si la barbati. Uractiv Litho este un supliment alimentar util persoanelor care au probleme renale. Capsulele sustin functia excretorie a rinichilor si contribuie la mentinerea sanatatii aparatului urinar. Ingredient foarte important al acestor suplimente este extractul uscat din partea aeriana de Phyllanthus niruri, planta care favorizeaza diureza, impiedica formarea calculilor de oxalat de calciu si actioneaza asupra musculaturii netede de la nivel urinar, ameliorand durerea care insoteste spasmul.Mai contin magneziu, care are rol in reducerea cristalelor de oxalati, responsabile pentru pentru pietrele la rinichi, cat si vitamina B6, cu rol in reglarea metabolismului oxalatilor.Produs de Fiterman, Uractiv Litho se recomanda in cazul prezentei calculilor sau nisipului la nivel renal, persoanelor cu predispozitie pentru litiaza urinara (hipercalciurie) sau dupa efectuarea procedurii de litotritie.