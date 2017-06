Dureri menstruale. Cum scapi usor de ele

Un studiu publicat in Jurnalul American de Agricultura si Chimie arata faptul ca ceaiul de musetel, pe care obisnuiam sa il folosim ca dezinfectant intern si extern, alina durerile menstruale. Proprietatea aceasta ii este data de continutul de hipurat, un antiinflamator natural. Aceasta substanta ajuta la scaderea productiei de prostaglandine, ceea ce inseamna ca durerile menstruale vor scadea in intensitate rapid.Caldura are proprietatea de a relaxa muschii uterului, ceea ce duce la scaderea in intensitate a durerii. De aceea, este recomdanta aplicarea pe abdomen a unui prosop incalzit cu fierul de calcat sau a unei pernute cu apa calda. Poti sa aplici si o compresa cu apa calda, pe care poti sa pui cateva picaturi de ulei esential de musetel, care are proprietati calmante.Chiar daca crampele menstruale puternice te-ar putea tintui la pat, indicat este sa faci miscare. Nu trebuie sa faci efort intens, ci este suficient sa te plimbi 10 minute sau sa urci scarile in loc sa iei liftul. Miscarea sustine eliberarea de endorfine, care vor contribui la o stare de bine.Zincul, calciul si vitaminele B obtinute din alimente si suplimente alimentare ajuta la atenuarea crampelor, a balonarii si a altor simptome asociate menstruatiei.A fost dovedit faptul ca masajul cu ulei esential de lavanda poate sa calmeze crampele menstruale. Uleiul de lavanda are proprietati de relaxare, inhalarea acestor vapori, dar si patrunderea uleiului in piele si de aici, in sange, are rolul de a diminua durerile care preced ciclul menstrual. Pune cateva picaturi de ulei esential de lavanda pe abdomen si maseaza usor.