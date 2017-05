Greseli majore pe care le fac femeile in timpul menstruatiei. Te poti imbolnavi grav

Iata asadar care sunt greselile pe care nu trebuie sa le faci in timpul menstruatiei:Chiar daca ai un program de exercitii fizice bine stabilit, in cele 3-4 zile cat dureaza menstruatia e bine sa eviti efortul intens, care aduce o intensificare a fluxului sangvin si odata cu aceasta si o sangerare mai abundenta. Nu e momentul sa arzi calorii. Mai bine stai in pat si relaxeaza-te cat de mult posibil.Pierderea de sange din timpul menstruatiei provoaca o serie de dezechilibre la nivelul intregului organism. In acest scop, tendinta este de a compensa pierderile consumand dulciuri si in special ciocolata. Nu e nimic rau in a manca una sau doua patratele de ciocolata, dar nu te ascunde in spatele acestui fenomen exagerand consumul de dulciuri. In schimb, este esential sa consumi alimente bogate in fier, pentru a reface rantitatea de sange pierduta.Una dintre cele mai neinspirate decizii este evitarea dusurilor in timpul menstruatiei. Igiena este cea mai importanta in fiecare zi, cu atat mai mult in zilele de menstruatie. Sangele menstrual reprezinta un mediu de cultura si de crestere foarte bun pentru bacterii, tocmai de aceea igiena este mult mai importanta in aceasta perioada a lunii decat in alte zile. Evita in schimb sa faci baie cu apa foarte calda, intrucat aceasta duce la vasodilatatie si, implicit, la o sangerare mai abundenta.Fiind vorba doar de 3-4 zile, nu e atat de dificil sa te abtii de la raporturi sexuale. Acestea sunt de evitat in perioada menstruatiei intrucat riscurile de a contacta boli sau infectii transmise sexual sunt cu mult mai mari decat in zilele normale, din cauza deschiderii cervixului, pentru a permite sangelui sa treaca. Acest lucru creeaza drumul perfect pentru trecerea bacteriilor in interiorul pelvisului. Daca esti de parere ca orgasmul, prin eliminarea endorfinelor in organism, te va ajuta la diminuarea crampelor musculare, atunci poti face sex cu conditia sa te protejezi.