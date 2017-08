Hemoroizii - factori agravanti specifici sezonului cald si cum poti ameliora simptomele cu ajutorul plantelor

www.facebook.com/HimalayaHerbalHealthcareRomania

Conform estimarilor, aproximativ 50% dintre persoanele cu varsta de sub 50 de ani se confrunta cu problema hemoroizilor, iar procentul creste semnificativ odata cu inaintarea in varsta. Daca te gasesti in jumatatea, cu siguranta ai observat ca simptomele hemoroizilor se intensifica in sezonul cald. Cauzele pentru acest fenomen neplacut sunt diverse si variaza de la persoana la persoana in functie de alegerile alimentare, de obiceiurile de vacanta, de stilul de viata etc. Cei mai comuni factori agravanti specifici sezonului cald, insa, sunt:Deshidratarea, calatoriile, dificultatile de adaptare la conditiile din concediu, schimbarile aparute in programul si ritualurile zilnice pot cauza constipatia. Efortul la defecatie cauzeaza inflamarea si iritarea hemoroizilor, cu intensificarea simptomelor specifice – prurit, durere, sangerari.La polul opus, diareea agraveaza, de asemenea, hemoroizii din cauza defecarilor repetate ce irita zona si a aciditatii scaunelor lichide. Diareea apare des in sezonul cald, drept consecinta a schimbarilor alimentare, a consumului crescut de fructe si legume sau a diverselor combinatii alimentare greu de tolerat de catre sistemul digestiv.In masina personala, in parc, pe banca sau in mijloacele de transport in comun, vara avem tendinta sa petrecem mai mult timp in pozitia sezut. In special in calatorii, cand pauzele sunt rare si scaunele sau banchetele sunt foarte incinse, vasele de sange se dilateaza si hemoroizii se pot inflama.Miscarea fizica este esentiala pentru mentinerea starii de sanatate a organismului. Din pacate, insa, anumite activitati precum mersul pe bicicleta, de exemplu, sau chiar alergarea usoara, in special cand temperaturile sunt ridicate, pot agrava hemoroizii.Compresele reci aplicate pe zonele afectate ajuta la contractarea vaselor de sange si la calmarea durerii. Baile caldute sunt benefice, de asemenea, pentru ca mentin zona curata, indeparteaza bacteriile si reduc inflamatia.Cea mai buna metoda de preventie si de mentinere sub control a simptomelor hemoroizilor, insa, presupunecomplexa– reglarea tranzitului intestinal, aport de elemente necesare pentru sustinerea elasticitatii vaselor de sange, reducerea inflamatiei - si– actiune antibacteriana, analgezica, cicatrizanta.Himalaya, companie cu istorie si traditie in fabricarea de produse pentru sanatate cu ingrediente active naturale, iti propune sa incerci terapia combinatasi, antihemoroidale din plante! Mecanismul complex de actiune se datoreaza actiunii benefice a plantelor si a celorlalte ingrediente naturale din compozitie:– planta recunoscuta pentru proprietatile sale terapeutice, cu rol antibacterian, cicatrizant, antiinflamator si astringent. Contine carotenoide, vitamina C, precum si o substanta specifica, cu actiune terapeutica, denumita calendulina.- este un mineral natural cu rol antibacterian.- este Oxidul de zinc din surse naturale, ce are rol antibacterian, antiinflamator si cicatrizant.– un arbust aromatic, ale carui proprietati antiinflamatoare, analgezice, antihistaminice si antibacteriene au fost demonstrate in studii internationale de specialitate.– arbore cunoscut in medicina ayurvedica drept „cel care tine bolile la distanta”. Contine flavonoide (quercitina) si triterpenoide cu rol antioxidant, antiinflamator si antibacterian.– are efect antiinflamator, analgezic si antioxidant.– fructele de, denumirea stiintifica a plantei, reprezinta cea mai bogata sursa naturala de vitamina C (100g de fruct contin 500 mg de vitamina C, de 30 de ori mai mult decat portocalele). Contine si taninuri si flavonoide cu rol antioxidant. Are efect laxativ si antibacterian.– fructele acestei plante contin vitamina C, esentiala pentru elasticitatea pielii, si au efect laxativ, antiinflamator si antioxidant.Beneficiile majore ale actiunii combinate a plantelor din compozitia celor doua produse din gama Pilex sunt: reducerea dimensiunii hemoroizilor, ameliorarea simptomelor (dureri, arsuri, prurit, sangerari), cresterea tonusului peretilor nervosi, prevenirea infectarii, favorizarea vindecarii, reglarea tranzitului intestinal. Produsele nu au efecte adverse, contraindicatii si nu interactioneaza cu alte medicamente, daca se administreaza conform recomandarilor. Pilex unguent poate fi utilizat si in perioada sarcinii.Continua sa te bucuri de zilele frumoase si scapa de simptomele neplacute ale hemoroizilor cu actiunea benefica a plantelor!Toate produsele Himalaya sunt supuse cercetarii timp de mai multi ani si fiecare planta medicinala utilizata este studiata si testata individual pentru eficacitate. Produsele fabricate de compania Himalaya Wellness reprezinta combinatii complexe de plante ce actioneaza sinergic pentru combaterea diverselor afectiuni, plante care sustin absorbtia substantelor active si plante care combat potentialele efecte negative, pentru formule mai rapide si mai sigure. Departamentul de Cercetare si Dezvoltare al companiei Himalaya este alcatuit din peste 200 de specialisti – medici, biochimisti, farmacisti, iar gama farmaceutica Himalaya este recunoscuta si recomandata in prezent de peste 300.000 de doctori si de specialisti din 90 de tari din intreaga lume.