Iei aceste pastile cand te doare capul? Poti muri de inima!

Studiul, publicat in British Medical Journal (BMJ), a constatat ca administrarea oricarei doze de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, cum ar fi ibuprofenul, timp de o saptamana, ar putea creste riscul de atac de cord.Cercetatorii au avertizat ca medicii ar trebui sa ia in considerare riscurile si beneficiile inainte de a prescrie aceste medicamente, in special la doze mai mari.O echipa internationala de oameni de stiinta a analizat date de la aproape 450.000 de persoane pentru intocmirea acestui studiu.Cercetatori din Canada, Finlanda si Germania au descoperit ca exista o "debut rapid al riscului" pentru un atac de cord in prima saptamana de a lua antiinflamatoare nesteroidiene.In general, riscul crescut de a suferi un atac de cord a fost intre 24% si 58% in cazul celor care iau celecoxib, ibuprofen, diclofenac, naproxen si rofecoxib, in comparatie cu utilizarea acestor medicamente.Dr. Mike Knapton, director medical asociat la British Heart Foundation, a declarat ca studiul "subliniaza ingrijorator cat de rapid devii supus riscului de atac de cord dupa ce ai inceput sa iei aceste pastile".Fie ca ti-au fost prescrise analgezice precum ibuprofen sau le-ai cumparat la liber din farmacie, trebuie sa fii constient de riscuri si sa iei in calcul medicamente alternative atunci cand se poate.Totusi, spun oamenii de stiinta, persoanele care iau aceste medicamente ocazional nu ar trebui sa se ingrijoreze din pricina rezultatelor acestui studiu.