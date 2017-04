Infectia tractului urinar: O problema arzatoare

Infectiile tractului urinar (ITU) necomplicate sunt unele dintre cele mai frecvente infectii bacteriene. Se manifesta prin disconfort si senzatie de arsura la urinare, o nevoie urgenta, intensa de a merge la toaleta, desi adesea e vorba de o cantitate redusa de urina.Aproximativ jumatate dintre femei au un episod de infectie urinara cel putin o data in cursul vietii si dintre acestea 20 - 30% au recidive.Femeile sunt mai predispuse la infectie decat barbatii, din cauza uretrei mai scurte.Cu cat sunt tratate mai repede primele simptome, cu atat cresc sansele ca inflamatia iminenta sa fie inabusita in faza de dezvoltare.Cea maia infectiei tractului urinar e reprezentata de bacterii (de ex. E.Coli). Majoritatea acestora sunt prezente launde se gasesc in mod natural si de unde se pot raspandi ajungand prin uretra in vezica urinara, unde determina inflamatia dureroasa a mucoasei si simptomele aferente ei. Organismul are cateva mecanisme de protectie: chiar simpla urinare curata tractul urinar prevenind stabilirea bacteriilor, iar la femei mediul acid al vaginului serveste drept bariera in calea lor.O infectie necomplicata a tractului urinar poate fi tratata usor si, de obicei, se vindeca fara consecinte. Cu toate acestea, boala are o tendinta de recidivare. Cateodata poate deveni chiar cronica. Uneori, in timpul unei ITU necomplicate, un tratament simptomatic este suficient, alteori e necesara si administrarea de antibiotice. Scopul este de a elimina germenul, care cauzeaza infectia. Din cauza rezistentei bacteriene in crestere, e necesara utilizarea rationala a antibioticelor.Alte optiuni de tratament utile pot fi:- Antispastice sau antiinflamatoare pentru reducerea simptomatologiei- Un produs ce contine o combinatie de film bio-protector + propolis + hibiscus- Produse ce contin merisoare, rodie, hibiscus sau alte combinatii- Ceaiuri diureticeMedicul va decide daca ai nevoie de antibiotic, sau daca un tratament simptomatic sau alternativ este suficient, sau e necesara o combinatie a acestora.Utipro plus, prin cele trei componente ale sale,, actioneaza la doua nivele:, unde infectia tractului urinar isi are originea, prin formarea unui film protector, care previne raspandirea bacteriilor si invazia ulterioara la nivelul tractului urinar., unde, prin propolis si hibiscus, se produce acidifierea urinei si prevenirea dezvoltarii bacteriilor.Astfel, Utipro plus este destinat controlului si prevenirii infectiilor tractului urinar produse de agenti patogeni, precum E. coli si alte bacterii gram (-), implicate in mod normal in generarea infectiilor tractului urinar.Utipro plus se administreaza pe cale orala, de la aparitia primelor simptome de tulburari ale tractului urinar, cu scopul de a reduce proliferarea agentilor patogeni care poate degenera in infectii. In caz de recidive ale infectiilor, Utipro plus este destinat si prevenirii unor noi episoade, in care proliferarea agentilor patogeni a cauzat repetarea infectarii tractului urinar.In caz de indoieli cu privire la diagnostic, sau in caz de simptome severe (cum ar fi febra mare, durere in zona rinichilor, sange in urina, starea generala alterata), in cazul in care varsta este sub 14 ani sau daca suferi de alte afectiuni ori prezinti factori de risc, daca esti gravida sau alaptezi, daca simptomele se inrautatesc sau nu exista nici o imbunatatire a simptomelor, iti recomandam sa consulti un specialist din domeniul sanatatii.O infectie acuta a tractului urinar poate necesita un tratament farmacologic cu un antibiotic. Utipro plus nu are nici efect bactericid, nici efect bacteriostatic impotriva agentilor patogeni si, prin urmare, nu va substitui un tratament cu antibiotic. In cazul in care este necesar un tratament cu antibiotic, Utipro plus poate fi administrat concomitent cu acesta.- Evita deshidratarea! Bea suficiente lichide.- Nu te abtine mult timp si repetat din a urina! Du-te, pe cat posibil, direct la toaleta si goleste-ti vezica urinara complet, de indata ce simti nevoia de a urina! Stai relaxata in timpul urinarii si nu te incorda.- Foloseste sapun cu pH neutru atunci cand speli zonele intime, pentru a proteja flora vaginala a corpului.- Nu folosi jet de apa in zona intima, pentru a nu favoriza patrunderea germenilor in uretra.- Sterge-te intotdeauna din fata spre spate, dupa scaun, nu invers.- Nu folosi prezervative, diafragme sau supozitoare vaginale acoperite cu substante necunoscute, iritante.- Urineaza cat mai curand posibil dupa actul sexual.Utipro plus poate fi atu-ul tau in gestionarea infectiilor acute si recurente ale tractului urinar, deoarece:- Contine ingrediente naturale- Actioneaza simultan in 2 zone – la nivel intestinal si la nivelul vezicii urinare- Are un mod de actiune unic, inovativ- Imbunatateste rapid simptomele infectiei de tract urinar- Poate fi administrat cu sau fara antibiotice- Este bine toleratUtipro este un dispozitiv medical marca CE, disponibil in farmacii