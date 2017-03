Mananci Tofu sau sos de soia? Iata 8 alimente super periculoase pentru sanatate

Se tot spune ca este important sa citesti eticheta inainte sa cumperi un produs. E important sa vezi nu doar lista de ingrediente, ci si tara de provenienta. Iata in continuare o lista realizata de forurile de specialitate si care iti arata de ce alimente ar trebui sa te feresti ca sa nu te imbolnavesti:In 2011, Dr. Oz a fost criticat atunci cand a dezvaluit faptul ca studii independente au demonstrat un nivel ridicat de arsenic intr-o serie de branduri populare de suc de mere. Si nu era vorba despre arsenic organic, ci despre unul extrem de toxic. Afirmatiile au fost confirmate ulterior de studii oficiale.Expertii in produse alimentare atrag atentia asupra faptului ca China are cea mai mare rata de gripa aviara. Daca se ia in calcul si faptul ca este tara cu cea mai mare productie de pesticide din lume, trebuie sa ne punem mari semne de intrebare cu privire la calitatea carnii de pui.China este unul dintre cei mai mari exportatori de usturoi din lume. Pentru a-l face insa rezistent la temperaturile ridicate din timpul transportului, acesta este pulverizat cu pesticide care contin bromura de metil. Acest compus este folosit de obicei pentru starpirea rozatoarelor.Bloomberg Businessweek a raportat, in decembrie 2016, modul in care fermierii deverseaza fecale porcine in apele din care se alimenteaza fermele piscicole. Nutrientii din fecalele animalelor sunt folositi ca hrana pentru pesti. De asemenea, raportul releva si o cantitate mare de antibiotice puternice utilizate in hrana pestilor.Studiile au aratat ca ciupercile provenite din China sunt stropite cu agenti de clorurare, clorura de calciu anhidra, sulfit de sodiu si alti agenti de conservare pentru a face ciuperca para proaspata si curata.China Daily a raportat identificarea de mazare artificiala fabricata din provincia Hunan, in 2010. Colorantul verde deschis si o serie de conservanti au fost adaugate la aceste produse care ulterior au fost vandute ca mazare congelata.Consiliul consumatorilor din Hong Kong a constatat anul trecut 11 din cele mai populare 40 de produse de sos de soia contin 4-metilimidazol, o substanta trecuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii pe lista celor cancerigene. Producatorii sustin ca e vorba despre un continut nesemnificativ, insa forurile medicale spun ca devine periculos atunci cand este consumat cu regularitate.In 2012, inspectorii de siguranta alimentara din provincia Hunan au descoperit producatori de tofu folosesc fecale si sulfat de fier pentru a accelera procesul de fermentatie.